За яких умов зарахують страховий стаж

У ПФУ пояснили, що людині, яка доглядає за особою з І групою інвалідності (незалежно від причини настання каліцтва), зарахують період протягом якого вона це робила до страхового стажу.

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Щоб стаж зарахували доглядач має відповідати наступним критеріям:

є працездатним;

не працює в цей період;

отримує надбавку або компенсацію по догляду за особою з інвалідністю.

Нагадаємо! Це питання регулюється законом № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

До слова період догляду зараховується до стажу з урахуванням інформації з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка формується за звітами органу соцзахисту громадян України.

Кому призначають пенсію по інвалідності

Виплати по інвалідності залежать від її групи, яку встановлює спеціальна комісія. Враховуючи це, особі нарахують виплати у певному відсотку від пенсії за віком:

І група – 100%;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Також для кожної групи існує мінімальний стаж роботи, який вона має отримати до певного віку: