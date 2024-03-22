Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2024 году

В Украине на пенсию можно выйти в 60, 63 и 65 лет, но при наличии определенного объема стажа. Основным документом, который может его подтвердить является трудовая книжка.

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Требования к стажу для 60 и 63-летних пенсионеров ежегодно растут на год и в 2024 году составляют – 31 и 21 год соответственно. Однако в следующем году, эти цифры вырастут еще на год. Так будет продолжаться до 2028 года, когда выйти на пенсию в 60 лет можно будет только при наличии 35 лет стажа.

Напомним! Требование для выхода на пенсию в 65 лет остается неизменным и составляет минимум 65 лет.

Как будут меняться требования для выхода в 60 лет

в 2025 году – от 32 лет стажа,

в 2026 году – от 33 лет стажа,

в 2027 году – от 34 лет стажа,

в 2028 году – от 35 лет стажа.

Для 63 лет: