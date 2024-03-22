Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2024 году
В Украине на пенсию можно выйти в 60, 63 и 65 лет, но при наличии определенного объема стажа. Основным документом, который может его подтвердить является трудовая книжка.
Читайте также Рост пенсий в марте: как изменились выплаты пенсионеров
Требования к стажу для 60 и 63-летних пенсионеров ежегодно растут на год и в 2024 году составляют – 31 и 21 год соответственно. Однако в следующем году, эти цифры вырастут еще на год. Так будет продолжаться до 2028 года, когда выйти на пенсию в 60 лет можно будет только при наличии 35 лет стажа.
Как будут меняться требования для выхода в 60 лет
- в 2025 году – от 32 лет стажа,
- в 2026 году – от 33 лет стажа,
- в 2027 году – от 34 лет стажа,
- в 2028 году – от 35 лет стажа.
Для 63 лет:
- в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа,
- в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа,
- в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа,
- в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.