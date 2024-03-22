Скільки стажу треба для виходу на пенсію у 2024 році

В Україні на пенсію можна вийти у 60, 63 та 65 років, але за наявності певного обсягу стажу. Основним документом, який може його підтвердити є трудова книжка.

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Вимоги до стажу для 60 та 63-річних пенсіонерів щороку зростають на рік й у 2024 році становлять – 31 та 21 рік відповідно. Проте наступного року, ці цифри зростуть ще на рік. Так продовжуватиметься до 2028 року, коли вийти на пенсію у 60 років можна буде лише за наявності 35 років стажу.

Нагадаємо! Вимога для виходу на пенсію у 65 років залишається незмінною і становить мінімум 65 років.

Як змінюватимуться вимоги для виходу у 60 років

у 2025 році – від 32 років стажу,

у 2026 році – від 33 років стажу,

у 2027 році – від 34 років стажу,

у 2028 році – від 35 років стажу.

Для 63 років: