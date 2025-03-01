На какие выплаты имеет право жена военного

Раньше выплаты в размере около 120 тысяч гривен получал один из близких родственников военнослужащего. Обычно это была жена или родители, передает 24 Канал.

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Другие члены семьи не имели доступа к этим средствам при отсутствии личного распоряжения военного. С 1 февраля порядок выплат изменился.

Теперь, при отсутствии специального распоряжения от военного, выплаты будут распределяться автоматически следующим образом:

50% выплат равномерно распределяются между представителями первой очереди, к которым относятся:

Жена (муж) военнослужащего;

Законные представители несовершеннолетних детей;

Дети с инвалидностью с детства или их законные представители;

Родители военного, кроме тех, получающие алименты от военнослужащего или лишенные родительских прав.

Если нет представителей первой очереди, 20% выплат переходят к родственникам второй очереди, к которым относятся:

Совершеннолетние дети ;

; Братья или сестры военнослужащего.

Невыплаченная часть средств (50% или 80%) хранится в воинской части и может быть выплачена военному в случае:

Возвращение из плена;

Выявление военнослужащего, если он был пропавшим без вести.

Выходит, что если раньше жена могла получать около 120 тысяч гривен, теперь она может претендовать только на долю этой суммы. Например, если на выплату пропавшего без вести военнослужащего претендуют оба родителя, то каждому из получателей достанется близко 20 тысяч гривен.