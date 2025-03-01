На які виплати має право дружина військового

Раніше виплати у розмірі близько 120 тисяч гривень отримував один із близьких родичів військовослужбовця. Зазвичай це була дружина або батьки, передає 24 Канал.

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Інші члени сім'ї не мали доступу до цих коштів у разі відсутності особистого розпорядження військового. З 1 лютого порядок виплат змінився.

Відтепер, за відсутності спеціального розпорядження від військового, виплати розподілятимуться автоматично наступним чином:

50% виплат рівномірно розподіляються між представниками першої черги, до яких належать:

Дружина (чоловік) військовослужбовця;

Законні представники неповнолітніх дітей;

Діти з інвалідністю з дитинства або їхні законні представники;

Батьки військового, крім тих, які отримують аліменти від військовослужбовця або були позбавлені батьківських прав.

Якщо немає представників першої черги, 20% виплат переходять до родичів другої черги, до яких належать:

Повнолітні діти ;

; Брати або сестри військовослужбовця.

Невиплачена частина коштів (50% або 80%) зберігається у військовій частині й може бути виплачена військовому у разі:

Повернення з полону;

Виявлення військовослужбовця, якщо він був зниклим безвісти.

Виходить, що якщо раніше дружина могла отримувати близько 120 тисяч гривень, то тепер вона може претендувати лише на частку цієї суми. Наприклад, якщо на виплату зниклого безвісти військовослужбовця претендують обоє батьків, то кожному з отримувачів дістанеться близько 20 тисяч гривень.