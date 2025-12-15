Как будут выплачивать помощь журналистам?
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.
Смотрите также Из российской колонии исчезла журналистка Ника Новак, осужденная за сотрудничество с "Радио Свобода"
По ее словам, Кабмин принял решение, по которому единовременную выплату от государства журналистам будут предоставлять через Госкомтелерадио.
Первому помощь выплатят отцу журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену.
Для украинского государства это вопрос справедливости перед теми, кто самоотверженно искал правды, документировал факты российских преступлений и потерял из-за этого жизнь,
– отметила Свириденко.
Она добавила, что с февраля 2022 года Россия убила уже 21 журналиста, когда тот освещал ее преступления в Украине. Среди них были как украинские медийщики, так и иностранцы.
Это все преступления, за которые Россия должна ответить,
– подчеркнула премьер-министр.
Заметьте! Программа денежной помощи для журналистов предусмотрена в госбюджете на 2026 год. Однако точный размер выплат Свириденко пока не назвала.
Что известно о гибели Виктории Рощиной?
Международный фонд поддержки женщин в СМИ сообщил, что украинская журналистка Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года. Она находилась на оккупированной территории, откуда вела репортаж. Однако только в мае 2024 года российские оккупанты подтвердили, что она находится в их плену.
А 10 октября, 2024 года представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил, что Рощина погибла в российском плену.
- 24 апреля 2025 года стало известно, что тело Виктории удалось вернуть в Украину. Причину смерти журналистки установить не удалось из-за состояния тела, в частности мумификации.
- Однако на теле обнаружили многочисленные признаки пыток, в частности ссадины, кровоизлияния и сломанное ребро. Также эксперты увидели возможные признаки применения электротока.
Стоит знать! При осмотре тела Рощиной эксперты также обнаружили, что некоторые внутренние органы женщины отсутствовали – головной мозг, глазные яблоки и часть трахеи. Они подозревают, что россияне вырезали органы, чтобы скрыть насильственную смерть журналисты.
Что еще известно о Рощине?
В четверг, 7 августа 2025 года, в Офисе генерального прокурора сообщили об объявлении подозрения руководителю следственного изолятора № 2 в Таганроге Ростовской области. По данным следствия, именно он организовал пытки украинской журналистки Виктории Рощиной. Подозрение фигуранту выдвинули заочно по статье Уголовного кодекса Украины о жестоком обращении с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В то же время государство отметило журналистку высокой государственной наградой посмертно. 2 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что Викторию Рощину наградили орденом Свободы – "за непоколебимую веру в то, что свобода преодолеет все".