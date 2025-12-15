Как будут выплачивать помощь журналистам?

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.

По ее словам, Кабмин принял решение, по которому единовременную выплату от государства журналистам будут предоставлять через Госкомтелерадио.

Первому помощь выплатят отцу журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену.

Для украинского государства это вопрос справедливости перед теми, кто самоотверженно искал правды, документировал факты российских преступлений и потерял из-за этого жизнь,

– отметила Свириденко.

Она добавила, что с февраля 2022 года Россия убила уже 21 журналиста, когда тот освещал ее преступления в Украине. Среди них были как украинские медийщики, так и иностранцы.

Это все преступления, за которые Россия должна ответить,

– подчеркнула премьер-министр.

Заметьте! Программа денежной помощи для журналистов предусмотрена в госбюджете на 2026 год. Однако точный размер выплат Свириденко пока не назвала.

Что известно о гибели Виктории Рощиной?

Международный фонд поддержки женщин в СМИ сообщил, что украинская журналистка Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года. Она находилась на оккупированной территории, откуда вела репортаж. Однако только в мае 2024 года российские оккупанты подтвердили, что она находится в их плену.

А 10 октября, 2024 года представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил, что Рощина погибла в российском плену.

24 апреля 2025 года стало известно, что тело Виктории удалось вернуть в Украину. Причину смерти журналистки установить не удалось из-за состояния тела, в частности мумификации.

Однако на теле обнаружили многочисленные признаки пыток, в частности ссадины, кровоизлияния и сломанное ребро. Также эксперты увидели возможные признаки применения электротока.

Стоит знать! При осмотре тела Рощиной эксперты также обнаружили, что некоторые внутренние органы женщины отсутствовали – головной мозг, глазные яблоки и часть трахеи. Они подозревают, что россияне вырезали органы, чтобы скрыть насильственную смерть журналисты.

Что еще известно о Рощине?