Як виплачуватимуть допомогу журналістам?

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.

За її словами, Кабмін ухвалив рішення, за яким одноразову виплату від держави журналістам надаватимуть через Держкомтелерадіо.

Першому допомогу виплатять батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні.

Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правди, документував факти російських злочинів і втратив через це життя,

– зауважила Свириденко.

Вона додала, що від лютого 2022 року Росія вбила вже 21 журналіста, коли той висвітлював її злочини в Україні. Серед них були як українські медійники, так і іноземці.

Це все злочини, за які Росія має відповісти,

– наголосила прем'єрка.

Зауважте! Програма грошової допомоги для журналістів передбачена у держбюджеті на 2026 рік. Однак точний розмір виплат Свириденко наразі не назвала.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної?

Міжнародний фонд підтримки жінок у ЗМІ повідомив, що українська журналістка Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року. Вона перебувала на окупованій території, звідки вела репортаж. Однак лише у травні 2024 року російську окупанти підтвердили, що вона перебуває у їхньому полоні.

А 10 жовтня, 2024 року речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив, що Рощина загинула у російському полоні.

24 квітня 2025 року стало відомом, що тіло Вікторії вдалося повернути в Україну. Причину смерті журналістки встановити не вдалося через стан тіла, зокрема муміфікацію.

Однак на тілі виявили численні ознаки катування, зокрема садна, крововиливи та зламане ребро. Також експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму.

Варто знати! Під час огляду тіла Рощиної експерти також виявили, що деякі внутрішні органи жінки були відсутні – головний мозок, очні яблука та частина трахеї. Вони підозрюють, що росіяни вирізали органи, щоб приховати насильницьку смерть журналісти.

Що ще відомо про Рощину?