Только на бумаге: действительно ли военным в тылу вернут 30 тысяч гривен доплаты

10 марта депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, возвращающий дополнительные выплаты в размере 30 тысяч гривен всем военнослужащим, спасателям и полицейским независимо от района прохождения службы и возложенных на них задач.

Это сделали достаточно неожиданно: в результате голосования нардепов за поправку № 48 Дмитрия Разумкова к законопроекту № 8312. Стоит отметить, что этот законопроект посвящен рассмотрению вопросов отчуждения российского имущества, а не доплат военным, как, например, законопроект № 9071.

Интересно Выплаты предположительно начнутся в мае: военным возвращают доплаты размером 30 тысяч

Популизм или необходимое решение

После отмены дополнительных выплат даже военнослужащие, которые живут в полевых условиях и рискуют жизнью, могут получать только "голую" зарплату, размер которой начинается от 20 000 гривен. При этом воинам часто нужно самим покупать необходимое оснащение и сменную одежду, ремонтировать автомобили и т.д. Поэтому вопрос о возврате доплат украинским защитникам чрезвычайно острый в обществе.

Однако поправка № 48 включает не только возврат доплат военнослужащим (включая срочников), а доплаты 30 000 спасателям и полицейским (также полицейским патрульной полиции, которые служат в глубоком тылу, например, на Закарпатье).

Важно отметить, что закон только проголосован Верховной Радой Украины и на него может наложить вето Президент.

Возможно ли найти такие деньги в бюджете

Дополнительные доплаты для всех указанных выше категорий обойдутся в 160 миллиардов гривен в год. По словам экономиста Олега Гетмана, в настоящее время в бюджете нет средств на осуществление такого финансирования.

Олег Гетман Экономическая экспертная платформа С экономической точки зрения государство может профинансировать все, что угодно. Вопросы в последствиях. Взять и напечатать 180 миллиардов не сложно, но последствия этого будут не очень хорошими для всех граждан Украины. Цена каждого популистского решения – это дополнительная инфляция и негативные последствия для экономики.

Как отметил в комментарии 24 Каналу экономист Олег Пендзин, расходы на оборону были увеличены на полтриллиона гривен. Именно эти средства могут быть использованы для выплат, говорит эксперт.

Олег Пендзин Экономист Речь идет о том, что денежные средства будут получаться от увеличения дополнительных заимствований. Те средства, о которых говорят, будут выплачены в рамках выделенных 500 миллиардов гривен.

В то же время, выделенные 2 недели назад деньги на увеличение оборонных расходов были четко расписаны, говорит Олег Гетман.

500 миллиардов гривен на оборонные расходы были выделены под конкретные цели,

– говорит экономист.

Напомним, 2 недели назад Рада приняла изменения в бюджет-2023, в частности, увеличила расходы более чем на 500 миллиардов гривен.

Сама поправка в закон предусматривает получение дополнительных поступлений путем сокращения должностных окладов госслужащих до 10 минимальных зарплат, то есть 67 000 гривен. Однако многие депутаты, в частности, Ярослав Железняк, признают, что этого недостаточно для выплат.

Ограничение на зарплаты до 10 минзарплат – это очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 миллиарда гривен,

– отметил он.

Является ли поправка к закону компетентной

Хотя норма предусматривает возврат 30 000 доплат, но как будет на практике, пока не ясно, говорит юрист Александр Золотухин. Пока неизвестно, как в случае подписания законопроекта он будет имплементирован и кому урежут зарплаты.

К примеру, во время карантина были доплаты работникам органов полиции. Полгода поплатили доплату, потом денег не хватило и больше доплат никто не видел. Полгода судились после этого,

– рассказал эксперт.

С юридической точки зрения для исполнение этого решения следует внести изменения в ряд других законопроектов, добавляет эксперт.

Александр Золотухин Юрист, адвокат Для того чтобы, например, сократить зарплаты судьям, должны быть внесены изменения в их профильный законопроект, в котором описано, из чего состоит судейское вознаграждение. Вышло так, что одной правкой внесли изменения во все.

В случае если президент не наложит свое вето на правку и средств не будет хватить на всех, то их не будут выплачивать никому, говорит эксперт.

Если не будет хватать дополнительных средств на всех, то их не будут выплачивать никому и в дальнейшем это только повлечет бесконечные судебные процессы,

– отмечает юрист.

Видят негативные последствия при принятии закона также экономисты Центра экономической стратегии.

Привет девальвация и инфляция. Разумков радуется: показал себя настоящим "слугой народа" и насолил бывшему боссу – президенту. Которому теперь нужно или переступать через себя и объяснять народу непопулярные вещи, ветируя закон. Или нести удар по рейтингам чуть позже из-за новой волны роста цен,

– прокомментировал правку директор ЦЭС Глеб Вышлинский.