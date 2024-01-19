Какое имущество ищет Путин

Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о поиске, оформлении и юридической защите некоторых объектов исторического наследия. Речь идет о постройках времен СССР и Российской империи, которые сейчас находятся за границей.

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На данную программу будут выделены значительные средства. Реализацией идеи Путина займутся МИД России и Управление делами президента (УДП).

Диктатор считает, что имущество СССР и русской империи принадлежит современной России. Интересно, что новый механизм оформления и дальнейшего использования исторических построек не обсуждается. Однако понимаем, что это один из методов поиска россиянами дополнительных активов за рубежом.

Идея Путина не нова

Ранее подобная процедура поиска исторического имущества уже существовала. Однако в 2021 году средства на обеспечение этого процесса перестали выделять.

Фактически Путин просто возобновил инвестирование этой идеи из госбюджета. Теперь представители УДП и МИД России должны снова заниматься поиском и юридической защитой имущества СССР и Российской империи.

Решение Путина является достаточно очевидным ответом на блокирование российских активов за рубежом. Страны-союзники Украины все чаще демонстрируют готовность передать эти деньги на восстановление украинской территории.