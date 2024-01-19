Яке майно шукає Путін

Владімір Путін підписав указ у якому йдеться про пошук, оформлення та юридичний захист деяких об'єктів історичної спадщини. Йдеться про будівлі часів СРСР та Російської імперії, які зараз знаходяться за кордоном.

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На цю програму буде виділено значні кошти. Реалізацією ідеї Путіна займуться МЗС Росії та Управління справами президента (УДП).

Диктатор вважає, що майно СРСР та Російської імперії належить сучасній Росії. Цікаво, що новий механізм оформлення та подальшого використання історичних будівель не обговорюється. Однак, розуміємо, що це один з методів пошуку росіянами додаткових активів за кордоном.

Ідея Путіна не нова

Раніше подібна процедура пошуку історичного майна уже існувала. Однак, у 2021 році кошти на забезпечення цього процесу перестали виділяти.

Фактично, Путін просто поновив інвестування цієї ідеї з держбюджету. Тепер представники УДП та МЗС Росії мають знову займатися пошуком та юридичним захистом майна СРСР та Російської імперії.

Рішення Путіна є доволі очевидною відповіддю на блокування російських активів за кордоном. Країни-союзники України усе частіше демонструють готовність передати ці гроші на відновлення української території.