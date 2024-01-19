Через що можуть скасувати субсидію

Це може статися, якщо порушуються основні умови, за якими була надана субсидія.

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До основних порушень належать:

борг за житлово-комунальні послуги понад 680 гривень протягом трьох місяців;

неправильно вказаний розмір доходів;

неправильно вказане місце проживання;

великі витрати, що вказують на платоспроможність і відсутність потреби в субсидії.

Якщо орган, що надає субсидію, виявить порушення, то він може припинити або зменшити субсидію від дати виникнення таких порушень.

Зауважте! Щоб уникнути втрати своїх виплат, слід подати заяву до ПФУ та вказати зміни у своєму майновому стані протягом 30 днів. Після цього комісія проведе перевірку інформації відповідно до вашого звернення.

Однак отримувача субсидії обов'язково повідомлять про це рішення в письмовій формі, надаючи пояснення щодо причин та процедури оскарження.

Про які зміни потрібно повідомляти ПФУ

Зокрема, необхідно повідомити про:

Зміну місця проживання та реєстрації.

Набуття додаткового доходу.

Зміну складу родини.

Майнові зміни.

Отримання спадщини.

Покупку автомобіля.

Здійснення валютних операцій на суму понад 50 тисяч гривень.