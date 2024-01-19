Через що можуть скасувати субсидію

Це може статися, якщо порушуються основні умови, за якими була надана субсидія.

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До основних порушень належать:

  • борг за житлово-комунальні послуги понад 680 гривень протягом трьох місяців;
  • неправильно вказаний розмір доходів;
  • неправильно вказане місце проживання;
  • великі витрати, що вказують на платоспроможність і відсутність потреби в субсидії.

Якщо орган, що надає субсидію, виявить порушення, то він може припинити або зменшити субсидію від дати виникнення таких порушень.

Однак отримувача субсидії обов'язково повідомлять про це рішення в письмовій формі, надаючи пояснення щодо причин та процедури оскарження.

Про які зміни потрібно повідомляти ПФУ

Зокрема, необхідно повідомити про:

  • Зміну місця проживання та реєстрації.
  • Набуття додаткового доходу.
  • Зміну складу родини.
  • Майнові зміни.
  • Отримання спадщини.
  • Покупку автомобіля.
  • Здійснення валютних операцій на суму понад 50 тисяч гривень.