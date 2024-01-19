Через що можуть скасувати субсидію
Це може статися, якщо порушуються основні умови, за якими була надана субсидія.
Читайте також: Уряд забезпечив незмінність тарифів на тепло, газ і енергетику, – Шмигаль
До основних порушень належать:
- борг за житлово-комунальні послуги понад 680 гривень протягом трьох місяців;
- неправильно вказаний розмір доходів;
- неправильно вказане місце проживання;
- великі витрати, що вказують на платоспроможність і відсутність потреби в субсидії.
Якщо орган, що надає субсидію, виявить порушення, то він може припинити або зменшити субсидію від дати виникнення таких порушень.
Однак отримувача субсидії обов'язково повідомлять про це рішення в письмовій формі, надаючи пояснення щодо причин та процедури оскарження.
Про які зміни потрібно повідомляти ПФУ
Зокрема, необхідно повідомити про:
- Зміну місця проживання та реєстрації.
- Набуття додаткового доходу.
- Зміну складу родини.
- Майнові зміни.
- Отримання спадщини.
- Покупку автомобіля.
- Здійснення валютних операцій на суму понад 50 тисяч гривень.