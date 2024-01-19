Это может произойти, если нарушаются основные условия, по которым была предоставлена субсидия.

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К основным нарушениям относятся:

Если орган, предоставляющий субсидию, выявит нарушения, он может прекратить или уменьшить субсидию с даты возникновения таких нарушений.

Однако получателя субсидии обязательно сообщат об этом решении в письменной форме, предоставляя объяснения причин и процедуры обжалования.

В частности, необходимо сообщить о:

Обратите внимание! Даже если подать заявление об изменениях в ПФУ, выплаты могут быть аннулированы. Это может произойти, если семья больше не соответствует критериям получения субсидий.

В то же время граждане, которым назначена жилищная субсидия и проживающие на оккупированной территории, или в зоне активных боевых действий, в период действия военного положения могут не сообщать о таких изменениях.

Может ли рассчитывать на субсидию арендатор

Право на получение субсидии в Украине имеют не только владельцы жилья, но и арендаторы, которые могут предоставить необходимые документы для получения выплат.

Также изменилось условие для ВПЛ – теперь для получения субсидий им не потребуется наличие договора аренды. Достаточно предоставить документы, что подтверждают их фактическое проживание по указанному адресу.