Из-за чего могут отменить субсидию

Это может произойти, если нарушаются основные условия, по которым была предоставлена субсидия.

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К основным нарушениям относятся:

  • долг за жилищно-коммунальные услуги свыше 680 гривен в течение трех месяцев;
  • неправильно указанный размер доходов;
  • неправильно указанное место жительства;
  • большие расходы, указывающие на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии.

Если орган, предоставляющий субсидию, выявит нарушения, он может прекратить или уменьшить субсидию с даты возникновения таких нарушений.

Однако получателя субсидии обязательно сообщат об этом решении в письменной форме, предоставляя объяснения причин и процедуры обжалования.

О каких изменениях нужно сообщать ПФУ

В частности, необходимо сообщить о:

  • Смене места жительства и регистрации.
  • Получении дополнительного дохода.
  • Смене состава семьи.
  • Имущественных изменениях.
  • Получении наследства.
  • Покупке автомобиля.
  • Совершении валютных операций на сумму более 50 тысяч гривен.