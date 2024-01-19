Из-за чего могут отменить субсидию
Это может произойти, если нарушаются основные условия, по которым была предоставлена субсидия.
Читайте также: Правительство обеспечило неизменность тарифов на тепло, газ и энергетику, – Шмыгаль
К основным нарушениям относятся:
- долг за жилищно-коммунальные услуги свыше 680 гривен в течение трех месяцев;
- неправильно указанный размер доходов;
- неправильно указанное место жительства;
- большие расходы, указывающие на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии.
Если орган, предоставляющий субсидию, выявит нарушения, он может прекратить или уменьшить субсидию с даты возникновения таких нарушений.
Однако получателя субсидии обязательно сообщат об этом решении в письменной форме, предоставляя объяснения причин и процедуры обжалования.
О каких изменениях нужно сообщать ПФУ
В частности, необходимо сообщить о:
- Смене места жительства и регистрации.
- Получении дополнительного дохода.
- Смене состава семьи.
- Имущественных изменениях.
- Получении наследства.
- Покупке автомобиля.
- Совершении валютных операций на сумму более 50 тысяч гривен.