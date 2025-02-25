Кто против конфискации активов

Страны Балтии, Северной Европы, а также Польша, Чехия и главный дипломат ЕС Кая Каллас считают, что замороженные активы России необходимо немедленно передать Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Эти государства убеждены, что эти средства помогут Киеву получить преимущество на поле боя и противостоять возможным требованиям Дональда Трампа о прекращении войны, если он вернется к власти в США.

Однако крупнейшие страны Евросоюза, такие как Франция, Германия, Италия и Испания, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, придерживаются другой позиции.

Заметьте! Они опасаются, что конфискация активов может напугать международных инвесторов і ослабить позиции ЕС в будущих мирных переговорах.

Таким образом, в Евросоюзе продолжается дискуссия между сторонниками немедленной передачи российских активов Украине и теми, кто видит в этом риски для экономики и дипломатии.

Замороженные активы как рычаг влияния

Один из европейских дипломатов, который поддерживает осторожный подход к замороженным российским активам, заявил, что передача этих средств Украине может лишить ЕС важного инструмента влияния во время переговоров.

Если бы вы разморозили активы и передали их Украине, у вас больше не было бы этого рычага, и вы не смогли бы использовать его как предмет для торга,

– отметил он анонимно.

В то же время представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас подтвердила отсутствие консенсуса среди стран ЕС по конфискации российских активов.