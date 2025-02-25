Хто проти конфіскації активів

Країни Балтії, Північної Європи, а також Польща, Чехія та головний дипломат ЄС Кая Каллас вважають, що заморожені активи Росії необхідно негайно передати Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Ці держави переконані, що ці кошти допоможуть Києву здобути перевагу на полі бою та протистояти можливим вимогам Дональда Трампа щодо припинення війни, якщо він повернеться до влади у США.

Проте найбільші країни Євросоюзу, такі як Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, дотримуються іншої позиції.

Зауважте! Вони остерігаються, що конфіскація активів може налякати міжнародних інвесторів і послабити позиції ЄС у майбутніх мирних переговорах.

Таким чином, у Євросоюзі триває дискусія між прихильниками негайної передачі російських активів Україні та тими, хто вбачає у цьому ризики для економіки та дипломатії.

Заморожені активи як важіль впливу

Один із європейських дипломатів, який підтримує обережний підхід до заморожених російських активів, заявив, що передача цих коштів Україні може позбавити ЄС важливого інструменту впливу під час переговорів.

Якби ви розморозили активи та передали їх Україні, у вас більше не було б цього важеля, і ви не змогли б використовувати його як предмет для торгу,

– зазначив він анонімно.

Водночас представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас підтвердила відсутність консенсусу серед країн ЄС щодо конфіскації російських активів.