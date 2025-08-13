Почему на рынках растут излишки нефти?

По данным IEA, спрос на нефть замедляется, а предложение продолжает расти, что ведет к перенасыщению рынков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Сейчас запасы нефти растут даже больше, чем во времена пандемии в 2020 году – со скоростью 2,96 миллиона баррелей в день.

При этом спрос на нефть в 2025 и 2026 годах, по прогнозам, будет расти вдвое медленнее по сравнению с 2023 годом.

Специалисты отмечают, что предложение нефти будет стремительно расти по двум причинам:

из-за восстановления остановленной добычи коалиции ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии;

и из-за роста производства нефти вне ОПЕК+ в 2026 году – в США, Бразилии, Канаде и Гайане.

Баланс на нефтяном рынке становится все более перегруженным, ведь прогнозируемое предложение значительно превысит спрос в конце 2025 года и в 2026-м. Очевидно, что что-то придется что-то менять, чтобы рынок уравновесился,

– отмечают в агентстве.

Как излишки нефти влияют на рынки?

В этом году цена нефти уже упала примерно на 12%, торгуясь примерно по 66 долларов за баррель в Лондоне. Падение цен угрожает финансовой стабильности нефтяных компаний и производителей.

Пока рынок держится из-за значительного спроса на топливо, традиционный для летнего сезона.

Однако данные IEA свидетельствуют, что рынок уже испытывает избыток предложения.

Мировые запасы нефти в июне достигли максимального уровня за последние 46 месяцев.

Потребление нефти в мире вырастет лишь на 680 тысяч баррелей в сутки в этом году – меньше всего с 2019 года – из-за слабого спроса в Китае, Индии и Бразилии. В 2026 году оно увеличится на 700 тысяч баррелей в сутки,

– прогнозирует IEA.

Впрочем, в агентстве отмечают, что новые санкции против России или Ирана могут изменить ситуацию на рынке.

Важно! Специалисты IEA ожидают, что к 2030 году спрос на нефть в мире прекратит расти. Это объясняют отказом стран от ископаемого топлива в пользу источников возобновляемой энергии.