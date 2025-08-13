Почему на рынках растут излишки нефти?
По данным IEA, спрос на нефть замедляется, а предложение продолжает расти, что ведет к перенасыщению рынков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
- Сейчас запасы нефти растут даже больше, чем во времена пандемии в 2020 году – со скоростью 2,96 миллиона баррелей в день.
- При этом спрос на нефть в 2025 и 2026 годах, по прогнозам, будет расти вдвое медленнее по сравнению с 2023 годом.
Специалисты отмечают, что предложение нефти будет стремительно расти по двум причинам:
- из-за восстановления остановленной добычи коалиции ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии;
- и из-за роста производства нефти вне ОПЕК+ в 2026 году – в США, Бразилии, Канаде и Гайане.
Баланс на нефтяном рынке становится все более перегруженным, ведь прогнозируемое предложение значительно превысит спрос в конце 2025 года и в 2026-м. Очевидно, что что-то придется что-то менять, чтобы рынок уравновесился,
– отмечают в агентстве.
Как излишки нефти влияют на рынки?
В этом году цена нефти уже упала примерно на 12%, торгуясь примерно по 66 долларов за баррель в Лондоне. Падение цен угрожает финансовой стабильности нефтяных компаний и производителей.
- Пока рынок держится из-за значительного спроса на топливо, традиционный для летнего сезона.
- Однако данные IEA свидетельствуют, что рынок уже испытывает избыток предложения.
- Мировые запасы нефти в июне достигли максимального уровня за последние 46 месяцев.
Потребление нефти в мире вырастет лишь на 680 тысяч баррелей в сутки в этом году – меньше всего с 2019 года – из-за слабого спроса в Китае, Индии и Бразилии. В 2026 году оно увеличится на 700 тысяч баррелей в сутки,
– прогнозирует IEA.
Впрочем, в агентстве отмечают, что новые санкции против России или Ирана могут изменить ситуацию на рынке.
Важно! Специалисты IEA ожидают, что к 2030 году спрос на нефть в мире прекратит расти. Это объясняют отказом стран от ископаемого топлива в пользу источников возобновляемой энергии.