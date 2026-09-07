Нужно ли украинцам запасаться топливом к зиме

Как готовиться к наступлению холодов и нужно ли это вообще делать, рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии 24 Канала.

Сергей Куюн директор консалтинговой группы "А-95" Я считаю, что те, кто может это сделать, должны иметь запас топлива. Ну, хотя бы небольшой. То есть кто сколько может. Две канистры, три канистры, возможно, больше канистр.

Сергей Куюн пояснил, что враг постоянно ищет способы дестабилизировать ситуацию и перекрыть украинцам поставки топлива. И, к сожалению, иногда это дает локальный эффект. Эксперт напомнил, что когда возникает какая-то проблема (например, растет цена или заправочные станции не успевают доставлять топливо), то его начинают ажиотажно "скупать", то есть заправляться в канистры, в бочки и т. п.

Это приводит к опустошению заправочных станций. И, соответственно, нужно избегать резких нагрузок на систему обеспечения нефтепродуктами. А если физические и юридические лица, муниципалитеты, большие промышленные предприятия и т. п. будут постоянно иметь какой-то запас, то это не позволит дестабилизировать рынок

Иногда, например, нарушается какой-то логистический маршрут. И требуется время для того, чтобы рынок переориентировался на другие поставки. И вот в этот момент важно не допустить такого ажиотажного роста спроса,

– пояснил Куюн.

Дело в том, что когда у людей есть запас, рост спроса не будет происходить. То есть это станет предохранителем от искусственного кризиса.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Вот посмотрите сейчас, уже скупают гречку, сахар. Я уверен, что через пару недель, а может, и раньше, все снова появится. То есть все это будет. Но на данный момент у нас пустые полки, пустые,

– отметил Сергей Куюн.

Эксперт подчеркнул: украинцам пора повзрослеть, а те, кто может, должны сделать небольшой запас топлива. А главное – не паниковать.

Он напомнил, что страна уже прошла через много испытаний. Например, в 2022 году, а также в 2023 году, когда начались первые блэкауты.

И весной, когда был иранский кризис. То есть мы это уже все проходили. Поэтому нужно просто понять, что не стоит паниковать, бежать, опустошать эти заправки. Нужно спокойно и ответственно к этому относиться,

– посоветовал Сергей Куюн.

Напомним, что Сергей Куюн также комментировал ситуацию с ценами на топливо. В частности, он не считает, что цена превысит отметку в 100 гривен.