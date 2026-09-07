Чи потрібно українцям запасатися пальним до зими

Як готуватися до настання холодів та чи потрібно це взагалі робити, розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у коментарі 24 Каналу.

Сергій Куюн директор консалтингової групи "А-95" Я вважаю, що ті, хто може це зробити, повинні мати запас пального. Ну хоча б невеликий. Тобто хто скільки може. Дві каністри, три каністри, можливо, більше каністр.

Сергій Куюн пояснив, що ворог постійно шукає, як дестабілізувати ситуацію та перекрити українцям постачання пального. І, на жаль, іноді це має локальний ефект. Експерт нагадав, що коли починається якась проблема (наприклад, зростає ціна або заправні станції не встигають довозити пальне), то його починають ажіотажно "гребти", тобто заправлятися і в каністри, в діжки тощо.

Це призводить до спустошення заправних станцій. І відповідно, треба уникати різких навантажень на систему нафтопродуктозабезпечення. А коли фізичні та юридичні особи, муніципалітети, якісь великі промислові підприємства тощо будуть мати постійно якийсь запас, то він не дозволить дестабілізовувати ринок

Іноді, наприклад, розбили якийсь логістичний маршрут. І треба час для того, щоб ринок переорієнтувався на інші постачання. І от в цей момент важливо не допустити оцього ажіотажного зростання попиту,

– пояснив Куюн.

Річ у тім, що коли люди мають запас, то зростання попиту не буде відбуватися. Тобто це стане запобіжником від рукотворної кризи.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

От подивіться зараз, гребуть вже гречку, цукор. Я впевнений, що там зо два тижня, а може і швидше, знову все з'явиться. Тобто це все буде. Але на моменті маємо пусті полиці, порожні,

– зазначив Сергій Куюн.

Експерт наголосив: українці мають вже подорослішати, а ті, хто може, повинні зробити невеликий запас пального. А головне – це не панікувати.

Він нагадав, що країна вже пройшла багато випробувань. Наприклад, у 2022 році, а також у 2023 році, коли розпочалися перші блекаути.

І навесні, коли була іранська криза. Тобто ми це вже все проходили. Тому треба просто зрозуміти, що не треба панікувати, бігти, спустошувати ці заправки. Треба спокійно і відповідально до цього ставитись,

– порадив Сергій Куюн.

Нагадаємо, що Сергій Куюн також коментував ситуацію з цінами на пальне. Зокрема, він не вважає, що варість перетне позначку у 100 гривень.