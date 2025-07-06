Какие зарплаты в Одессе во время сезона

В разрезе профессий, которые пользуются спросом на рынке труда в Одессе, наибольшую зарплату получает водитель. Зато наименьшая зарплата у уборщицы, передает 24 Канал со ссылкой на аналитику OLX Работа.

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С прошлого года, сравнивая аналогичные периоды июня, количество вакансий сезонной работы выросло почти на 80%. Медиана заработная плата по всем вакансиям сезонной работы тоже выросла на 17%.

Зарплаты от наименьшей до наибольшей во время сезона в Одессе:

Уборщица – медианная заработная плата 16 тысяч гривен,

Подкатегория "Начало карьеры" – 19 тысяч гривен,

Разнорабочий – 19 тысяч гривен,

Горничная – 22 тысячи гривен,

Продавец – 25 тысяч гривен,

Строитель – 25 тысяч гривен,

Бармен – 30 тысяч гривен.

Повар – 34 тысячи гривен,

Официант – 37,5 тысячи гривен,

Водитель – 42,5 тысячи гривен,

В среднем количество откликов на объявления о сезонной работе в Одессе превышает число предложений аж в 42 раза, что свидетельствует о высоком спросе среди тех, кто в поисках.

Заметьте! Больше всего отзывов собирают вакансии из подкатегории "Начало карьеры", а также разнорабочий, продавец, официант и уборщица.

Справочно: учтены данные, по состоянию на 1 – 18 июня, из таких городов и сел, как: регион Карпаты (Дземброня, Яблуница, Ясиня, Криворивня, Верховина, Космач, Соколовка, Колочава, Синевир, Буковец, Манява, Лазещина, Ильцы, Пилипец, Плавье, Ворохта, Яремче, Рахов, Славское, Воловец, Тячев, Межгорье, Косов, Турка, Сколе, Вижница, Надворная, Перегинское, Славское, Ясиня, Шаян, Лумшоры, Квасы) и Одесса.

Какая ситуация в Карпатах с работой и зарплатой

Если сравнивать спрос на сезонную работу с Одессой, то в Карпатах этот показатель ниже – на вакансии на сезонную работу в среднем отзывов в 12 раз больше, чем обычно.

По вакансиям, то больше всего отзывов собирают горничные, официанта и предложения с подкатегории "Начало карьеры":

Вакансии из подкатегории "Начало карьеры" – медианная заработная плата 6,5 тысячи гривен,

Горничная – 10 тысяч гривен,

Официант – 18 тысяч гривен,

Повар – 30 тысяч гривен,

Разнорабочий – 35 тысяч гривен.

Кроме того, если количество вакансий и медианная зарплата в Одессе выросли, то в Карпатах наблюдается противоположная тенденция:

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий сезонной работы уменьшилось на 25%,

А медианная заработная плата по всем вакансиям сезонной работы тоже уменьшилась – на 25%.

Обратите внимание! Драйвером сезонного рынка в регионе остается гостинично-ресторанная сфера.