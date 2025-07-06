Які зарплати в Одесі під час сезону

У розрізі професій, які мають попит на ринку праці в Одесі, найбільшу зарплату отримує водій. Натомість найменша зарплата у прибиральниці, передає 24 Канал з посиланням на аналітику OLX Робота.

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З минулого року, порівнюючи аналогічні періоди червня, кількість вакансій сезонної роботи зросла на майже 80%. Медіана заробітна плата по всіх вакансіях сезонної роботи теж зросла на 17%.

Зарплати від найменшої до найбільшої під час сезону в Одесі:

Прибиральниця – медіанна заробітна плата 16 тисяч гривень,

Підкатегорія "Початок кар'єри" – 19 тисяч гривень,

Різнороб – 19 тисяч гривень,

Покоївка – 22 тисячі гривень,

Продавець – 25 тисяч гривень,

Будівельник – 25 тисяч гривень,

Бармен – 30 тисяч гривень.

Кухар – 34 тисячі гривень,

Офіціант – 37,5 тисячі гривень,

Водій – 42,5 тисячі гривень,

В середньому кількість відгуків на оголошення щодо сезонної роботи в Одесі перевищує число пропозицій аж у 42 рази, що свідчить про високий попит серед тих, хто у пошуках.

Зауважте! Найбільше відгуків збирають вакансії із підкатегорії "Початок кар'єри", а також різнороб, продавець, офіціант та прибиральниця.

Довідково: враховані дані, станом на 1 – 18 червня, з таких міст та сіл, як: регіон Карпати (Дземброня, Яблуниця, Ясіня, Криворівня, Верховина, Космач, Соколівка, Колочава, Синевир, Буковець, Манява, Лазещина, Ільці, Пилипець, Плав'є, Ворохта, Яремче, Рахів, Славське, Воловець, Тячів, Міжгір'я, Косів, Турка, Сколе, Вижниця, Надвірна, Перегінське, Славське, Ясіня, Шаян, Лумшори, Кваси) та Одеса.

Яка ситуація у Карпатах з роботою та зарплатою

Якщо порівнювати попит на сезонну роботу з Одесою, то у Карпатах цей показник нижчий – на вакансії на сезонну роботу в середньому відгуків у 12 разів більше, аніж зазвичай.

Щодо вакансій, то найбільше відгуків збирають покоївки, офіціанта та пропозиції із підкатегорїї "Початок кар'єри":

Вакансії із підкатегорії "Початок кар'єри" – медіанна заробітна плата 6,5 тисячі гривень,

Покоївка – 10 тисяч гривень,

Офіціант – 18 тисяч гривень,

Кухар – 30 тисяч гривень,

Різнороб – 35 тисяч гривень.

Крім того, якщо кількість вакансій та медіанна зарплата в Одесі зросли, то в Карпатах спостерігається протилежна тенденція:

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість вакансій сезонної роботи зменшилась на 25%,

А медіана заробітна плата по всіх вакансіях сезонної роботи теж зменшилась – на 25%.

Зверніть увагу! Драйвером сезонного ринку в регіоні залишається готельно-ресторанна сфера.