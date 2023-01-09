Программисты, топ-менеджеры и даже водители: кто в Украине получает самые высокие зарплаты

Среди получающих одни из самых высоких зарплат в Украине остаются программисты, финансовые директора, руководители отделов и водители-международники. Их заработная плата колеблется от 55 тысяч до 35 тысяч гривен.

В долларовом эквиваленте, это от 860 долларов до 1350 долларов ежемесячно.

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что в макропрогнозе от Минэкономики предусмотрено поднятие средней зарплаты до уровня 18261 гривна в 2023 году. В то же время минимальная зарплата останется без изменений – на уровне 6 700 гривен.

Кто получает самые большие зарплаты в Украине

По данным Work.ua самые высокие зарплаты получают работники в ІТ-сфере. Диапазон самых высоких зарплат в Украине колеблется от 55 тысяч до 35 тысяч гривен.

Среди тех, кто получает более 30 тысяч гривен и выше:

Программист PHP – 55 тысяч гривен,

Back-end программист, Unity developer, руководитель IT-отдела – по 50 тысяч гривен ежемесячно,

Эндодонтист и трейдер получают около 45 тысяч,

Javascript-программист – 44 500 тысяч гривен,

Водитель-международник – в среднем получает 42 тысячи,

Финансовый директор (CFO) и директор по маркетингу – по 40 тысяч гривен,

Front-end программист – 39 тысяч гривен,

Проходчик – 37 тысяч гривен,

Топ-менеджер, ортодонт и директор по строительству – по 35 тысяч ежемесячно.

Ожидать ли поднятия зарплаты в 2023 году

Большинство работодателей готово поднять зарплаты своим работникам в 2023 году. Об этом говорит 24 Каналу эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко.

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Однако зарплаты будут расти скорее в частном секторе, чем в государственном. Речь идет об отраслях, которые являются критическими для экономики.

Спад экономики рассеивает надежду на увеличение заработных плат. По уровню зарплаты мы откатимся к показателям 2014 – 2015 годов. В лучшем случае — 2016 в долларовом эквиваленте, учитывая условия и вызовы настоящего,

– добавляет Валентина Гаврюшенко

, что специалисты советуют украинцам подготовиться к тому, что доход в 2023 году все еще будет нестабильным.

Единственная надежда на международную поддержку, благодаря которой быстро выстроится экономика и существенно увеличится уровень дохода в будущем.

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Также следует ожидать, что прибавятся в список строители, будет больше производственных профессий, возобновится спрос на ИТ.

Повышенным спросом будут пользоваться рабочие специальности: столяры, сварщики, каменщики, слесари, маляры, электрики, а также представители военно-промышленного комплекса. Будут точно работать программисты, логисты, водители и психологи.