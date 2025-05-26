Зачисление трудового стажа через обучение в университете

Для зачисления обучения лицо должно соответствовать определенным критериям, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Как в Украине будут учитывать страховой стаж, приобретенный за рубежом

В соответствии с Законом Украины от 05.11.1991 № 1788 "О пенсионном обеспечении", к стаж засчитывается только получение образования до 2004 года. Дело в том, что как раз с начала 2004 года вступил в силу Закон Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Именно этот ЗУ:

ввел понятие страховой стаж;

отменил эту норму, из-за чего сейчас обучение в страховой стаж не входит

С введением понятия "страховой стаж" имеет значение то, в течение какого периода и какую сумму страховых взносов за работника платил в Пенсионный фонд работодатель,

– говорится на сайте Пенсионного фонда.

Кому не засчитают обучение как стаж? После 1 января 2004 года в страховой стаж учтут периоды обучения только определенного перечня лиц, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Тогда как украинцы, которые учатся в высших и средних специальных учебных заведениях, училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, этим перечнем не предусмотрены.

Важно! Получение мира после 1 января 2004 года не учитывается в стаж.