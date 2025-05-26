Зарахування трудового стажу через навчання в університеті

Для зарахування навчання особа має відповідати певним критеріям, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до Закону України від 05.11.1991 № 1788 "Про пенсійне забезпечення", до стажу зараховується лише здобування освіти до 2004 року. Річ у тім, що якраз від початку 2004 року набув чинності Закон України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Саме цей ЗУ:

запровадив поняття страховий стаж;

скасував цю норму, через що наразі навчання до страхового стажу не входить

Із введенням поняття "страховий стаж" має значення те, протягом якого періоду і яку суму страхових внесків за працівника сплачував до Пенсійного фонду роботодавець,

– йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Кому не зарахують навчання як стаж? Після 1 січня 2004 року до страхового стажу врахують періоди навчання лише певного переліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Тоді як українці, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі, цим переліком не передбачені.

Важливо! Здобування світ після 1 січня 2004 року не враховується до стажу.