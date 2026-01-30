Зима посилюється, а допомога не йде: чому США затримують енергетичну підтримку для України

Американські та європейські посадовці все більше занепокоєні тим, що сотні мільйонів доларів енергетичної допомоги США для Україні залишаються невиплаченими. І це попри те, що зима підштовхує пошкоджену енергосистему до межі.

Що відбувається з енергетичною допомогою України для США?

Про це говорять джерела, які знайомі з ситуацією, пише Reuters.

Кошти спочатку планували спрямувати на допомогу Україні з імпортом скрапленого природного газу та для відновлення енергетичної інфраструктури. USAID ще за адміністрації Джо Байдена повідомило Конгрес про намір виплатити щонайменше частину цих коштів.

Але після того, як USAID "фактично було згорнуто" в перші тижні адміністрації Дональда Трампа, частина коштів опинилася в "бюрократичному вакуумі". Деякі представники адміністрації виступають за те, щоб Державний департамент (він нині опікується тим, що залишилося від USAID) здійснив виплату цих коштів.

Цікаво! Інші ж наполягають на залученні Корпорації з фінансування розвитку. Це раніше маловідоме федеральне агентство, яке відіграватиме важливу роль у відбудові України.

Адміністрація Трампа раніше вже призупиняла або затримувала допомогу Україні. Зокрема США кілька разів тимчасово зупиняли постачання військової допомоги. Але цього разу затримка з енергетичною допомогою виглядає саме наслідком бюрократичної плутанини та внутрішніх суперечок.

Заблокована допомога – джерела оцінили її приблизно у 250 мільйонів доларів – викликала негативні емоції в останні тижні на тлі проблем в енергетиці України через похолодання та російські обстріли. Одне з джерел зазначило, що помічники на Капітолійському пагорбі знають про заблоковані кошти й намагаються отримати додаткову інформацію.

Український посадовець сказав, що Київ також про це знає, але боїться порушувати тему, щоб не спровокувати дипломатичних ускладнень. Офіс з управління та бюджету Білого дому, ймовірно, маючи на увазі критичний звіт генерального інспектора USAID, припустив, що кошти на енергетичну допомогу раніше могли використовуватися неналежним чином.

Підтримка енергетичного сектору України з боку адміністрації Байдена була провальною. Ми маємо звіт генерального інспектора USAID, який показує, що підрядники в Україні, ймовірно, втратили мільйони доларів у вигляді енергетичних продуктів через відсутність нагляду, корупцію, крадіжки тощо,

– йдеться в електронному листі речника.

Масштабні зміни у федеральній бюрократії, запроваджені адміністрацією Трампа, ускладнили зусилля США з розподілу допомоги союзникам. Фактична ліквідація USAID, наприклад, спричинила плутанину щодо того, як і коли виплачувати кошти.

Крім того, Рада національної безпеки була суттєво скорочена. Окрім цього, енергетична допомога Україні давно надходить повільно через побоювання щодо поширеної корупції в енергетичному секторі країни.

Зауважте! Українські посадовці повідомили іноземних дипломатів у Києві в останні дні, що всі основні енергетичні об’єкти країни були "пошкоджені або зруйновані". Зазначено, що є близько 675 мільйонів євро (807 мільйонів доларів) непрофінансованих потреб у сфері енергетики.

Нагадаємо, що попри затримку підтримки від США, Україні допомогли вже понад 17 країн. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 19 січня.

17 країн та ЄС надали Україні важливу підтримку для стабілізації роботи енергетичного сектору,

– написав Сибіга.

Він наголосив, що кожен внесок – це реальна допомога для забезпечення тепла в громадах і протидії російському енергетичному терору.

Зверніть увагу! Союзники надали мобільні котельні, генератори, промислові бойлери, профінансували енергетичний сектор України тощо.

