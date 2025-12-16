Надбавка до Нового року: чи є в Україні "тринадцята пенсія" і як її отримати
- "Тринадцята пенсія" в Україні – це виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера, яку можуть отримати члени сім'ї або утриманці.
- Для отримання виплати потрібно подати заяву з пакетом документів особисто в сервісному центрі ПФУ або онлайн через веб-портал, а виплату можна отримати на банківський рахунок або через систему "Швидка копійка".
Деякі українці пов’язують поняття "тринадцята пенсія" з поняттям "тринадцята зарплата", що передбачає виплату за підсумками року для заохочення працівників. "Тринадцята пенсія" справді існує, проте це зовсім не пов’язано з новорічними святами.
Чи можна отримати тринадцяту пенсію?
"Тринадцята пенсія" – це неофіційний термін, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Він не означає додаткову виплату чи надбавку до Нового року і не має нічого спільного з "тринадцятою зарплатою". Натомість таким визначенням називають недоотриману пенсію у зв’язку зі смертю пенсіонера, яку можуть одноразово отримати його родичі:
- Члени сім’ї, які проживали з пенсіонером на день його смерті;
- Непрацездатні утриманці, які перебували на утриманні померлого.
Щоб оформити виплату, родичам необхідно подати заяву та пакет документів. Це можна зробити:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ.
Які документи потрібні:
- свідоцтво про смерть пенсіонера;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб тощо);
- паспорт та ІПН одержувача;
- реквізити банківського рахунку;
- документ, що підтверджує спільне проживання (довідка про склад сім’ї) або статус утриманця.
Зауважте! Недоотримана пенсія виплачується шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок заявника. Якщо у одержувача банківський рахунок відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка" у будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код.
Які інші види надбавок до пенсії є в Україні?
Особи з інвалідністю можуть збільшити свою пенсію на тисячу гривень, перейшовши з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, як передбачено статтею 45 Закону №1058. Для перерахунку пенсії необхідно подати особисту заяву.
З 2026 року пенсіонери, які живуть у зонах відселення після аварії на ЧАЕС, отримуватимуть щомісячні доплати в розмірі 2 595 гривень, якщо вони відповідають певним вимогам законодавства. Доплата до пенсії не передбачена для людей, які виїхали із забруднених територій після аварії та повернулися
Пенсіонери в Україні від 70 років отримують вікову надбавку до пенсії до 300 гривень щомісяця, яка зростає для тих, хто досягає 75 і 80 років. Доплата нараховується автоматично для пенсіонерів із пенсією до 10 340 гривень і не нараховується працюючим пенсіонерам.
Підвищення пенсії також передбачене тим українцям, які мають звання "Почесний донор України". Такі особи отримують щомісячну доплату у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, у 2025 році це 292 гривні.
У 2025 році самотні пенсіонери в Україні, які досягли 80 років, проживають окремо та потребують постійного догляду, можуть отримати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 гривні.