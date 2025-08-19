Трамп похвалився угодою: США зароблять сотні мільярдів на українських надрах
- Трамп заявив, що США зароблять сотні мільярдів доларів на угоді про надра з Україною.
- Він критикував Байдена за надання Україні військової допомоги на суму 100 мільярдів доларів, вважаючи це нерозумним, і зазначив, що під час його президентства США не передавали Україні зброю безоплатно.
США отримають від угоди з Україною про корисні копалини значно більше, ніж надали військової допомоги Києву за часів президентства Джо Байдена. Мова про понад три сотні мільярдів доларів.
Скільки на угоді про надра зароблять США?
З того моменту, як президентом став Дональд Трамп, США припинили передавати зброю Україні безоплатно. Про це він сам заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє 24 Канал.
Я нічого їм не даю. Не знаю, чи відомо вам про це, але відтоді, як я на посаді, ми не платимо (за зброю Україні – 24 Канал),
– сказав Трамп.
Він звично накинувся з критикою на свого попередника Джо Байдена та зазначив, що демократ надав Україні "відразу" 100 мільярдів доларів. Тоді як він, мовляв, уклав набагато вигіднішу угоду.
Перш за все, я домовився про отримання рідкісноземельних металів. Це набагато більше, ніж 350 мільярдів доларів, які віддав Байден,
– наголосив президент США.
Україну американський лідер назвав "буфером між Росією та рештою Європи". Однак дії Байдена щодо допомоги Києву Трамп вважає "нерозумними".
Мені вдалося домовитися з Україною, і вони були дуже милі. Вони мають чудові рідкісноземельні метали, які є одними з найкращих у світі. Ми взяли набагато більше, ніж $350 мільярдів, і вони поставилися до цього чудово.
Що відомо про угоду США та України про надра:
У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Вона передбачала створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови для залучення коштів у відновлення української держави.
На початку червня Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для діяльності спільного фонду. Передбачається, що Україна робитиме внески до Фонду відбудови з ренти від нових ліцензій на видобуток копалин, видачі дозволів на використання надр та реалізації продукції.
У липні президент Володимир Зеленський підписав закон про виплати, які будуть здійснюватися з державного бюджету до інвестиційного фонду США та України.
А нещодавно прем'єр-міністерка Юлія Свириденок дала доручення провести комплексний аудит усіх українських надр.
Планується, що Україна та США запустять до кінця 2026 року три проєкти у рамках інвестиційного фонду. А перше родовище виставлять на конкурс вже у грудні 2025-го.