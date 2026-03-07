Ощадбанк вимагає повернути інкасаторські автівки та цінності, які вилучила Угорщина

Ощадбанк вимагає від Угорщини повернення свого незаконно захопленого майна та цінностей. Йдеться про дві інкасаторські автівки, а також грошей та золота, що там перебували.

Про це Ощадбанк написав у своєму телеграм-каналі.

Що заявили в Ощадбанку стосовно майна, яке вилучила Угорщина?

В Ощадбанку зазначили, що після незаконного захоплення в Угорщині 5 березня 2026 року 7 співробітників банку, двох інкасаторських машин і цінностей, які вони перевозили, громадяни України повернулись додому. Але автівки та цінності все ще залишаються незаконно затриманими.

Тож подальший захист прав Ощадного банку України у вирішенні інциденту в Угорщині полягатиме у двох напрямах:

Оскарження рішення щодо обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були безпідставно накладені на співробітників інкасаторської бригади банку міграційною службою Угорщини.

"Також буде детально розглянуто питання порушення прав працівників Ощаду під час їх затримання понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги та консульської підтримки", – наголосили в Ощадбанку

Здійснення правових кроків для повернення майна банку – двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота.

Ощадбанк абсолютно впевнений у законності своїх дій. Повний обсяг інформації й підтверджувальних документів переданий до Національного банку України,

– наголосили у банку.

Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк також звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, залученими у межах перевезення коштів і цінностей.

"Кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощаду. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни", – зазначили в Ощадбанку.

Що відомо про затримання українських інкасаторів в Угорщині?