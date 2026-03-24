Головний пріорітет для Нафтогазу: закупівлі американського СПГ можуть зазнати змін

Директор ПАТ "Укрнафта" та "Нафтогаз Сергій Корецький провів зустріч з делегацією Міністерства фінансів США та DFC. Сторони обговорили розширення інструментів для збільшення закупівель американського СПГ та обладнання.

Що відомо про постачання американського СПГ до України?

Окремо Україна та Сполучені Штати обговорили залучення американських компаній для спільної розробки українських газових родовищ, про що повідомив Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook.

Розширення таких механізмів є вкрай важливим для забезпечення енергетичної безпеки не лише України, а й усього регіону Східної Європи,

– зазначив Корецький

Зокрема ще з 2025 року Нафтогаз придбав уже близько 1 мільярда кубометрів американського скрапленого газу.

Зокрема очільник Нафтогазу та Укрнафти під час зустрічі проінформував партнерів:

про поточну ситуацію з газозабезпеченням;

стан інфраструктури після обстрілів;

комплекс заходів, які реалізують для підготовки до наступного опалювального сезону.

Наголошується, що збільшення видобутку газу – це основний пріоритет для Групи Нафтогаз.

Нагадаємо, що загалом у 2026 році поставки СПГ зі США для України можуть сягнути до 1 мільярда кубометрів. Про це раніше повідомляли у Нафтогазі.

Зокрема 4 лютого стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" у партнерстві з ORLEN забезпечив постачання першої партії американського зрідженого природного газу для України у поточному році. Обсяг поставки становив майже 100 мільйонів кубометрів.

Танкер зі зрідженим природним газом перебував у дорозі 20 днів.

Його прийом відбувся наприкінці січня 2026 року на СПГ-терміналі у місті Свіноуйсьце (Польща).

Зауважте! Після регазифікації ресурс вже був доступний для потреб України.

Що ще слід щодо постачання газу до України?