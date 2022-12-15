За словами Міністра праці Німеччини Губертуса Гайля, 1 січня 2023 року чинності набере законопроєкт, в рамках яких суму виплат для українських біженців буде збільшено.

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Кому надаються виплати

Грошова допомога доступна українцям, які виїхали до Німеччини після 24 лютого і пробули на території держави понад 90 дні. Таким чином вони отримали статус тимчасового захисту і можуть отримувати від влади ФРН грошову допомогу. Виплачують її через відділення центрів зайнятості.



Наскільки зростуть виплати

Допомога підвищиться для самотніх дорослих біженців та батьків, що самостійно виховують дитину. Розмір допомоги збільшиться на 53 євро. Таким чином виплати складуть:

самотнім дорослим біженцям — 502 євро щомісячно;

батькам-одиначкам — 502 євро кожного місяця;

повнолітнім громадянам України — по 451 євро;

дітям, віком від 14 до 17 років — 420 євро на місяць;

дітям від 6 до 13 років — 348 євро щомісячно;

дітям до 5 років — 318 євро.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до Німеччини виїхали близько 900 тисяч українських біженців. Нагадаємо, як показало опитування, українці в Польщі та Німеччині планують залишитися там надовше.