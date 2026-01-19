Світла буде більше: Шмигаль розповів, де відключення електроенергії стануть коротшими

В Україні планують зменшити тривалість відключень світла. Йдеться про регіони, де наразі найбільш складна ситуація.

Що відомо про відключення світла?

Зокрема мають реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із заходу України на схід, передає 24 Канал з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль Міністр енергетики Для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна.

Також в Україні повинні збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії. Шмигаль зазначив, що очікують швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з Євросоюзом.

Уряд прагне зокрема зменшити кількість звітності та бюрократії, через вже впроваджені цифрові програми та інструменти, для прискорення прийняття ефективних антикризових рішень.

Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту. Окремо пропрацювати захист підстанцій, як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО,

– написав Денис Шмигаль.

Міністр енергетики наголосив: необхідно максимально спростити підключення всієї розподіленої генерації. Мова йде про когенераційні установки та потужні генератори. Ба більше, українська енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах.

Важливо! Для енергосистеми України важливий кожен мегават – це стосується як повернення в роботу пошкоджених енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей.

Що ще відомо про ситуацію зі світлом у столиці?

До Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації – це швидкі рішення для забезпечення тепла й електроенергії в критичних точках. Про це повідомив розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Окрім цього, є домовленості з нашими постійними партнерами GIZ та UNDP про додаткові когенераційні установки для Києва,

– зазначив Кулеба.

Ба більше, найближчим часом Україна отримає з Італії близько 80 одиниць промислових бойлерів – їхня потужність від 550 до 3000 кіловатів. Обладнання буде передано до Чернігова, Миколаєва, Херсона, Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Донецької області, а також до Полтави та Києва.

Зауважте! Паралельно уряд спрощує підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок.

