В Україні вже скоро можуть посилитися відключення світла: експерт назвав неочевидну причину
Найближчими днями відключення світла в деяких регіонах України можуть частково посилитися. Причиною погіршення ситуації стала похмура та дощова погода.
Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Читайте також Удари по великих містах балістикою: як вода може стати головною ціллю Росії навесні та влітку
Чи варто знову готуватися до блекаутів?
Юрій Корольчук пояснив, що на ситуацію в енергосистемі безпосередньо впливає погода: через хмарність та дощі сонячні електростанції не працюватимуть, через що з'являються ризики відключень.
Однак це стосується не усіх регіонів, а обмеження максимально триватимуть 3 – 4 години.
Свою роль також зіграли планові роботи: наразі два з дев'яти енергоблоків атомних електростанцій, які працюють на підконтрольній Україні території, перебувають у ремонті. Енергетики одразу повідомляли, що в таких умовах навіть відносно незначні пошкодження мережевої інфраструктури або генерації можуть створити додатковий дефіцит потужності.
Це підтвердив і Юрій Корольчук. За його словами, приблизно з червня вплив ремонту на АЕС стане більш відчутним, навіть за більшої сонячної активності.
Експерт також зазначив, що зараз триває проміжний сезон, а ситуацію трохи полегшує те, що промисловість, на жаль, значно зменшує обсяги роботи.
Ворог продовжує атаки: останні новини
29 березня російські війська атакували об'єкти "Нафтогазу" на Сумщині. Внаслідок удару є суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.
Днем раніше, 28 березня, у пресслужбі "Нафтогазу" також повідомили, що вночі та вранці ворог бив дронами по трьох виробничих підприємствах Полтавської області. Роботу обладнання було зупинено внаслідок дій ворога.
Окрім цього, в березні Росія атакувала дронами нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України. Причиною таких атак називають спроби унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи.