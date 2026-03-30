В Україні вже скоро можуть посилитися відключення світла: експерт назвав неочевидну причину

Найближчими днями відключення світла в деяких регіонах України можуть частково посилитися. Причиною погіршення ситуації стала похмура та дощова погода.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Чи варто знову готуватися до блекаутів?

Юрій Корольчук пояснив, що на ситуацію в енергосистемі безпосередньо впливає погода: через хмарність та дощі сонячні електростанції не працюватимуть, через що з'являються ризики відключень.

Однак це стосується не усіх регіонів, а обмеження максимально триватимуть 3 – 4 години.

Свою роль також зіграли планові роботи: наразі два з дев'яти енергоблоків атомних електростанцій, які працюють на підконтрольній Україні території, перебувають у ремонті. Енергетики одразу повідомляли, що в таких умовах навіть відносно незначні пошкодження мережевої інфраструктури або генерації можуть створити додатковий дефіцит потужності.

Це підтвердив і Юрій Корольчук. За його словами, приблизно з червня вплив ремонту на АЕС стане більш відчутним, навіть за більшої сонячної активності.

Експерт також зазначив, що зараз триває проміжний сезон, а ситуацію трохи полегшує те, що промисловість, на жаль, значно зменшує обсяги роботи.

