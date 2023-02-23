Міцний тил для ЗСУ: які країни найбільше допомагають українській армії

Україна вже рік повномасштабно бореться з Росією, яка незаконно окупувала території нашої держави. Увесь світ намагається допомогти українцям, як гуманітарною підтримкою, так і фінансовою. Та не менш важливою залишається зброя та техніка, яка потрібна військовим на полі бою.

У цьому матеріалі 24 Каналу розповімо вам, які країни станом на 2023 рік надали Україні найбільше військової допомоги.

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До прикладу, лише декілька днів тому Сполучені Штати Америки оголосили про ще один пакет військової допомоги Україні на суму 460 мільйонів доларів.

У військовій допомозі лідирує США

У період з 24 січня 2022 року по 15 січня 2023 року найбільшу військову допомогу Україні надіслала США. Лише у грудні 2022 року американці виділили на підтримку нашої країни 37 мільярдів євро.

що у липні лідером серед обіцяної військової допомоги Україні були також США. На той період вони пообіцяли 23,78 мільярда євро. Більшість цієї допомоги мало надійти грошима.

За розрахунками Kiel Institute, загальна військова допомога від США станом на 15 січня 2023 року складає 44,3 мільярда євро. Водночас від європейських організацій – лише 3,10 мільярда євро.

Однак, якщо взяти до уваги лише фінансову допомогу, то європейські організації надіслали України за офіційними даними понад 30 мільярдів євро, що на 5 мільярдів більше, ніж США.

Допомога від країн Європи

У Європі найбільшу військову допомогу Україні пообіцяла Велика Британія. Зараз ця сума становить майже 5 мільярдів євро. Не відстають від неї Польща та Німеччина, які пообіцяли та частково надіслали допомоги на 2,43 мільярда євро та 2,36 мільярда євро відповідно.

що така неєвропейська країна, як Канада, надіслала Українівійськової допомоги.

За підрахунками програми Ukraine Support Tracker, обіцянки гуманітарної допомоги залишалися відносно незмінними протягом року, тоді як частка обіцянок фінансової та військової підтримки зросла.

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