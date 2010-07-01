Пенсії, штрафи, ціни та індексація зарплати: що зміниться для українців із 1 липня

З 1 липня відбудуться певні зміни. Зокрема, деякі пенсіонери відчують збільшення виплат. Також з'явиться можливість провести індексацію зарплат. Водночас підвищення штрафів за порушення ПДР, як повідомляли деякі ЗМІ, очікувати не варто. Які ще зміни чекають на українців у липні 2025 року, розповідає 24 Канал.

З липня повернеться індексація зарплат

За даними Держпраці, з липня 2025 року повернеться право на індексацію заробітної плати працівників. Це пов'язано зі зростанням індексу споживчих цін до 104,4% у червні.

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Право на нарахування індексації виникає, коли індекс споживчих цін, обчислений наростальним підсумком, перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 103%. За наростальним підсумком лютого, березня, квітня та травня в червні згаданий індекс становить 104,4%,

– повідомляє Держпраці.

Нагадаємо, що мінімальна зарплата наразі в Україні становить 8 тисяч гривень. Ідеться саме про виплату до відрахування податків. Після сплати військового збору (400 гривень) та ПДФО (1440 гривень) чиста мінімальна заробітна плата в Україні в липні становитиме 6160 гривень.

Нова допомога для малозабезпечених родин

З 1 липня, за рішенням Кабміну, ПФУ реалізовуватиме новий вид допомоги. Одержати цю виплату зможуть родини, які є отримувачами (на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги):

допомоги для одиноких матерів;

допомоги на дітей, що виховуються в сім'ях, які вважаються багатодітними;

соцдопомоги для малозабезпечених родин.

Також цю виплату надаватимуть отримувачам тимчасової допомоги для дітей, якщо їхні батьки:

ухиляються від сплати аліментів;

не можуть утримувати дитину самостійно;

визначені як такі, що мають невідоме місце проживання.

Ця виплата надаватиметься в межах експериментального проєкту, який має на меті замінити всі вказані вище види допомоги на базову соціальну.

Важливо! Попередній розмір цієї допомоги буде визначено після того, як відбудеться перевірка даних засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Оплата штрафів ТЦК у "Резерв+"

За рішенням ВРУ, з 1 липня з'явиться можливість сплачувати штрафи, нараховані ТЦК, у застосунку "Резерв+". До того ж це ще й можна буде робити зі знижкою.

Якщо особа оплатить штраф добровільно, він буде менше на 50%. Як здійснюється ця процедура:

у застосунку буде повідомлення про порушення військового обліку ;

; коли людина натисне кнопку для оплати, буде сформовано заяву про визнання порушення;

далі особі потрібно перевірити правильність вказаних даних та підписати цю заяву онлайн.

Далі вказане повідомлення отримує ТЦК. І уже там відбувається оброблення та виноситься постанова.

Зауважте! Спочатку в такий спосіб можна буде оплатити лише штраф за несвоєчасне оновлення даних. У майбутньому перелік порушень щодо такої оплати планують розширити.

Чи зростуть штрафи за порушення ПДР з 1 липня

У мережі поширювалась інформація про збільшення штрафів за порушення ПДР з 1 липня. Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростував це повідомлення.

Мережею поширюється інформація про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня. Повідомляю: поки що такі зміни не ухвалено,

– каже Білошицький.

Білошицький закликав не поширювати фейки та довіряти інформації з перевірених джерел.

Як зміняться правила техогляду авто в липні

З липня під час обов'язкового техогляду авто має здійснюватися відеофіксація, повідомляє "Судово-юридична газета". Водночас увесь цей процес має відповідати таким вимогам:

Кожен пункт техогляду мають обладнати не менш як 2 камерами, що фіксують весь процес. Якщо ці девайси не дають можливість побачити картинку цілком, потрібно встановити додаткові камери, які здійснюватимуть фото- та відеофіксацію.

Авто на фото має займати не менш як 70% від площі кадру.

Перевірка достовірності фото та відео здійснюватиметься у сервісних центрах МВС. Якщо порушення буде виявлено, протокол анулюється.

Як часто потрібно перевіряти авто:

автобуси та авто, що перевозять небезпечні вантажі – 2 рази на рік;

вантажівки вагою до 3,5 тонни та причепи (які використовуються більш як 2 роки) – 2 рази на рік;

вантажівки більш як 3,5 тонни та причепи на таксі – 1 раз на рік;

легкові авто, які використовуються для комерційної мети, та причепи до них (які експлуатуються більш як 2 роки) – один раз на 2 роки.

Зверніть увагу! Якщо легкове авто належить фізособі та не використовується для комерційної діяльності, йому не потрібно проходити обов'язковий техогляд у визначені строки.

Чи зростуть пенсії з 1 липня

З 1 липня перерахунок пенсій не планується, однак деяких пенсіонерів все ж чекатимуть вищі виплати у звʼязку зі спеціальними доплатами, зокрема за віком.

Хто може розраховувати на доплату за віком:

пенсіонери старше 70 років, які отримують пенсію за віком, за умови, що вони мають загальну щомісячну пенсійну виплату (з урахуванням усіх доплат) менш як 10 340,35 гривні.

Який розмір доплати за віком зараз:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

старше 80 років – 570 гривень.

Варто зазначити, що ця доплата нараховується автоматично. Вона додається до основного розміру пенсії.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– зазначають у ПФУ.

Цікаво! ПФУ з липня почне призначати не тільки пенсії. Також цей орган тепер займатиметься наданням такої державної допомоги: виплати, що надається особам без права на пенсію, допомоги людям з інвалідністю, допомоги на поховання, на догляд за хворими.

Зміни на Укрпошті з липня

Укрпошта встановила, що тепер ліміти для відправлень з післяплатою виглядатимуть так:

максимально допустима сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця становитиме 100 тисяч гривень;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 10.

Важливо! Ці обмеження встановлені для того, аби відстежити, чи не здійснює особа незаконну підприємницьку дільність.

Чи зростуть виплати у зв'язку з інвалідністю влітку

Виплати інвалідам улітку не зростатимуть. Ці пенсії і надалі визначатимуться індивідуально. Зокрема, вони залежатимуть від вікових виплат:

люди, які мають інвалідність I групи, мають отримувати 100% пенсії за віком;

інвалідність II групи – 90%;

інвалідність III групи – 50%.

Також до уваги беруться вік та обставини набуття інвалідності.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– зазначає ПФУ.

Зараз мінімальні пенсії по інвалідності такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 3323 гривні.

для осіб, які не працюють і мають інвалідність II чи III групи, – 2520 гривень.

для осіб, які працюють і мають інвалідність II чи III групи, – 2093 гривні.

Чи буде й далі надаватися допомога для ВПО

У липні частина переселенців продовжить отримувати допомогу для ВПО. Ще у березні надання цієї виплати уряд продовжив на 6 місяців, тобто, до кінця літа, повідомляє Мінсоцполітики.

Станом на зараз допомога для переселенців така:

2000 гривень надається особам старше 18 років;

3000 гривень – неповнолітнім та тим, хто має інвалідність.

Зверніть увагу! Виплату допомоги для ВПО можуть скасувати в результаті перевірки. Так відбувається, якщо особа перестає відповідати визначеним критеріям. Наприкладу, у разі, коли ВПО перебуває за кордоном більш як 30 днів.

Тарифи на комунальні послуги для населення з 1 липня

Електроенергія

Тариф для населення 4,32 гривні за кіловат-годину не зміниться в липні. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він діятиме щонайменше до жовтня 2025 року.

Водночас є громадяни, які можуть платити за електроенергію значно менше. Ідеться, зокрема, про власників двозонних лічильників, для них тарифи визначені так:

денний тариф, що діє з 7:00 до 23:00, становить 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зауважте! Національна комісія щодо регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про зростання напруги в електромережах з 1 липня з 220 до 230 вольтів. На споживачах ця зміна не відобразиться. Водночас це підвищення допоможе українській мережі відповідати стандартам європейського ринку електроенергії та уникнути перебоїв зі світлом.

Газ

Вартість газу для побутових споживачів з 1 липня не зміниться. Фіксований тариф для споживачів компанії "Нафтогаз" залишатиметься надалі 7,96 гривні за кубометр.

У інших регуляторів тариф також залишатиметься без змін, він становитиме від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр.

Нагадаємо! Зараз "Нафтогаз" обслуговує близько 98% українських споживачів.

Водопостачання та водовідведення

НКРЕКП не планує підвищувати вартість водопостачання та водовідведення для населення у липні. Водночас ці тарифи відрізняються залежно від населеного пункту.

Зверніть увагу! У певних випадках місцева влада може підвищувати вартість водопостачання та водовідведення без погодження з НКРЕКП.

Чи зміняться розміри лімітів на карткові перекази

З 1 липня нові ліміти на карткові перекази не будуть введені. Вони залишаться такими ж, як у червні.

Тобто ліміти становитимуть:

100 тисяч гривень – місячне обмеження на перекази для клієнтів низького ризику;

100 тисяч гривень – місячне обмеження на перекази для клієнтів середнього ризику;

50 тисяч гривень – місячне обмеження для високоризикових клієнтів.

Нагадаємо! Збільшити ліміти на перекази можливо. Для цього необхідно підтвердити дохід. Це можна зробити різними способами, наприклад через податкову декларацію або ж довідки ОК-5, ОК-7.

Чи чекати на різку зміну погоди в липні

Наприкінці червня, імовірно, відбудеться збільшення короткочасних дощів у більшості областей (інколи навіть із грозами). Як пояснила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, це пов'язано з переміщенням атмосферних фронтів із заходу та північного заходу, повідомляє NV.

Вагомих змін із наступного тижня не передбачається. Однак варто зазначити, що через підвищення атмосферного тиску кількість опадів із початку липня буде зменшуватись і, відповідно, температура зростатиме.

Але поки що якоїсь критичної спеки, як і сильного похолодання, не очікується. Все в такому досить комфортному температурному режимі,

– каже Птуха.