30 грудня, 11:00
Нові зарплати й пенсії, бронювання від мобілізації та зростання податків: що зміниться з 1 січня

Яніна Мурдза
Основні тези
  • З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 8 647 гривень, а прожитковий мінімум становитиме 3 209 гривень на одну людину.
  • Зарплати соцпрацівників, медиків та вчителів зростуть, а одноразова допомога при народженні дитини збільшиться до 50 тисяч гривень.

Січень принесе низку змін для українців, що стосуватимуться доходів та соціальної допомоги від держави. Зростуть мінімальна зарплата й прожитковий мінімум, а одна з категорій пенсіонерів отримає більші виплати. Набудуть чинності нові розміри допомоги при народженні дитини, а також зміниться зарплатний поріг для отримання бронювання.

З 1 січня мінімальна заробітна плата в Україні зросте з 8 тисяч до 8 647 гривень на місяць, а погодинно – з 48 до 52 гривень, пише 24 Канал із посиланням на текст закону про Державний бюджет України на 2026 рік. Востаннє її розмір переглядали у 2024 році.

Прожитковий мінімум у 2026 році перебуватиме на рівні 3 209 гривень на одну людину (+289 гривень). Для різних груп населення його встановили у розмірах:

  • 2 817 гривень для дітей віком до 6 років (+254 гривні);
  • 3 512 гривень для дітей віком від 6 до 18 років (+316 гривень);
  • 3 328 гривень для працездатних осіб (+300 гривень);
  • 2 595 гривень для осіб, які втратили працездатність (+234 гривні).

Нагадаємо! Прожитковий мінімум є вартісною оцінкою споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів, товарів та послуг, що необхідні для забезпечення життя людини й збереження її здоров’я.

Показник прожиткового мінімуму використовують для розрахунку низки соціальних виплат, проте він не співвідноситься з реальними витратами українців. Істотно підвищувати його держава не може, адже на кратне збільшення соцвиплат у бюджеті не вистачить грошей. 

Для підприємців у 2026 році зміняться вимоги щодо сплати податків, лімітів на доходи та подання звітності. З огляду на зростання мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму у 2026 році оновлять розміри:

єдиного податку 

  • для 1 групи він становитиме 332,80 гривні на місяць;
  • для 2 групи – 1 729,40 гривні;
  • для 3 групи все залишається без змін: 5% від доходу або 3% – для платників ПДВ;

військового збору

  • для 1 і 2 груп – 864,70 гривні;
  • для 3 групи – 1% від доходу;

єдиного соціального внеску

  • 1 902,34 гривні щомісяця для всіх груп ФОП.

Також зміняться ліміти річного доходу для ФОП на спрощеній системі оподаткування. Вони залежать від розміру мінімальної зарплати й у 2026 році становитимуть: 

  • для 1 групи – 1 444 049 гривень на рік;
  • для 2 групи – 7 211 598 гривень на рік;
  • для 3 групи – 10 091 049 гривень на рік.

Крім того, ФОП на спрощеній та загальній системах оподаткування та самозайняті особи подаватимуть об’єднану податкову звітність щоквартально, а не щомісяця. Це потрібно робити впродовж 40 календарних днів після завершення кварталу.

Підвищення зарплат готують для працівників соціальної сфери. З 1 січня 2026 року до їхніх посадових окладів застосують коефіцієнт 2,5, що призведе до зростання зарплат на 150%.

Зміни стосуватимуться працівників сфери соціальних та реабілітаційних послуг. Кому підвищать зарплати:

  • соціальним менеджерам – з 8 243 гривень до 20 607 гривень;
  • фахівцям із соціальної роботи – з 6 773 гривень до 16 932 гривень;
  • молодшим медичним сестрам – з 4 058 гривень до 10 145 гривень.

Цікаво! Зростання зарплат охопить понад 80 тисяч фахівців соцсфери.

Також у 2026 році анонсували зростання зарплат медиків до 35 тисяч гривень. Воно стосуватиметься лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, а також медиків прифронтових регіонів.

Сімейні лікарі зможуть отримувати підвищену до нового рівня зарплату за умови наявності 1 800 декларацій з пацієнтами. 

Підвищення заробітних плат у 2026 році матимуть і вчителі. Уряд планує реформувати систему оплати праці для освітян і готується запровадити її у вересні.

З 1 січня зарплата педпрацівників зросте на 30%. Другий етап підвищення запланований з 1 вересня 2026 року (+20%).

Для приватних підприємств, які мають статус критичної інфраструктури, у 2026 році зміниться мінімальний розмір заробітної плати для заброньованих працівників. 

Зверніть увагу! Згідно з постановою Уряду, працівники критично важливих підприємств та установ за свою роботу щомісяця мають отримувати суму, не нижчу за розмір мінімальної заробітної плати, помноженої на коефіцієнт 2,5

У 2025 році зарплатний поріг для бронювання становив 20 тисяч гривень при мінімальній зарплаті у 8 тисяч гривень. Проте з огляду на її зростання до 8 647 гривень у 2026 році, необхідний для бронювання розмір платні буде 21 617 гривень 50 копійок брутто, тобто з врахуванням податків.

Новий зарплатний поріг через підвищення "мінімалки" не стосується державних і комунальних підприємств, адже для них діє інше правило. Там місячний дохід працівника не має бути нижчим за середню зарплату по регіону за четвертий квартал року.

У 2026 році держава змінює обсяг допомоги при народженні дитини. Зростуть виплати у періоди до пологів, після народження дитини та під час догляду за нею в перші роки життя.

Під час вагітності жінки, які не працюють офіційно, зможуть отримувати від держави по 7 тисяч гривень допомоги на місяць на одну дитину. Кошти виплачують за 70 днів до пологів. 

Важливо! З 1 січня одноразова допомога при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень, тоді як раніше була 41 280 гривень.

Догляду за немовлям також зміниться:

  • під час першого року життя дитини виплата становитиме 7 тисяч гривень на місяць; її зможуть отримувати один із батьків або ж опікун, бабуся, дідусь чи інший родич, який фактично займається доглядом за новонародженим;
  • на період 1 – 3 років батькам виплачуватимуть по 8 тисяч гривень на місяць за програмою "єЯсла" у разі виходу на роботу; гроші можна використати для сплати за послуги няні, приватного дитсадка або гуртків для дитини.

Зауважимо, що для дітей з інвалідністю розмір виплати на догляд становитиме 12 тисяч гривень.

Розмір мінімальної пенсії в Україні прив’язаний до прожиткового мінімуму й у 2026 році становитиме 2 595 гривень

Згідно з законодавством, на мінімальну пенсію за віком в Україні можуть претендувати чоловіки в разі наявності 35 років страхового стажу та жінки – 30 років.

Вихід на пенсію у 2026 році для чоловіків і жінок можливий тільки в разі наявності достатньої кількості страхового стажу. За даними Пенсійного фонду України, з 1 січня він має відповідати наступним вимогам:

  • щонайменше 33 роки – для призначення пенсії у 60 років;
  • 23 – 32 роки стажу – у віці 63 років;
  • 15 – 22 роки стажу – у 65 років.

Зауважимо! Вимоги до необхідної для виходу на пенсію кількості стажу зростатимуть надалі.

З огляду на мораторій на підвищення комунальних тарифів під час війни, ціни на опалення, газ та гарячу воду утримують на фіксованому рівні. 

Тому побутові споживачі, які є клієнтами "Нафтогазу", продовжать сплачувати по 7,96 гривні за кубометр. Проте тарифи на централізоване опалення та гарячу воду відрізняються від міста до міста, адже кожен постачальник визначав їх окремо.

З 1 січня підвищення цін на електроенергію для населення не відбудеться. Чинною буде ціна 4,32 гривні за кіловат-годину. Проте в перспективі у 2026 році можливе підвищення тарифу через потреби на відновлення енергосистеми.

Зверніть увагу! За прогнозом Міністерства фінансів, до 2028 року щорічно ціни на електроенергію можуть зростати на 15%.

Тариф на воду залишиться незмінним у великих містах, проте в менших громадах його підвищують. У 2025 році зростання цін анонсували низка міст і селищ у Чернігівській, Рівненській, Львівській та інших областях.

Курс валют у січні 2026 року залежатиме від динаміки попиту, збільшення якого очікують. Проте ситуація на валютному ринку й надалі перебуватиме під контролем Національним банком в режимі "керованої гнучкості".

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, зазвичай у січні починається період поступового вирівнювання попиту та пропозиції, а його пік припадає на кінець місяця й першу половину лютого. 

За прогнозом експерта, у січні офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42,2 – 42,8 гривні за долар, якщо збережуться поточні передумови, а позначка 43 гривні за долар – питання найближчої перспективи. Проте карколомного стрибка не буде.