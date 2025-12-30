Нові зарплати й пенсії, бронювання від мобілізації та зростання податків: що зміниться з 1 січня

Січень принесе низку змін для українців, що стосуватимуться доходів та соціальної допомоги від держави. Зростуть мінімальна зарплата й прожитковий мінімум, а одна з категорій пенсіонерів отримає більші виплати. Набудуть чинності нові розміри допомоги при народженні дитини, а також зміниться зарплатний поріг для отримання бронювання.

Мінімальна зарплата й прожитковий мінімум у 2026 році

З 1 січня мінімальна заробітна плата в Україні зросте з 8 тисяч до 8 647 гривень на місяць, а погодинно – з 48 до 52 гривень, пише 24 Канал із посиланням на текст закону про Державний бюджет України на 2026 рік. Востаннє її розмір переглядали у 2024 році.

Прожитковий мінімум у 2026 році перебуватиме на рівні 3 209 гривень на одну людину (+289 гривень). Для різних груп населення його встановили у розмірах:

2 817 гривень для дітей віком до 6 років (+254 гривні);

для дітей віком до 6 років (+254 гривні); 3 512 гривень для дітей віком від 6 до 18 років (+316 гривень);

для дітей віком від 6 до 18 років (+316 гривень); 3 328 гривень для працездатних осіб (+300 гривень);

для працездатних осіб (+300 гривень); 2 595 гривень для осіб, які втратили працездатність (+234 гривні).

Нагадаємо! Прожитковий мінімум є вартісною оцінкою споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів, товарів та послуг, що необхідні для забезпечення життя людини й збереження її здоров’я.

Показник прожиткового мінімуму використовують для розрахунку низки соціальних виплат, проте він не співвідноситься з реальними витратами українців. Істотно підвищувати його держава не може, адже на кратне збільшення соцвиплат у бюджеті не вистачить грошей.

Що зміниться для ФОП у 2026 році

Для підприємців у 2026 році зміняться вимоги щодо сплати податків, лімітів на доходи та подання звітності. З огляду на зростання мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму у 2026 році оновлять розміри:

єдиного податку

для 1 групи він становитиме 332,80 гривні на місяць;

на місяць; для 2 групи – 1 729,40 гривні ;

; для 3 групи все залишається без змін: 5% від доходу або 3% – для платників ПДВ;

військового збору

для 1 і 2 груп – 864,70 гривні ;

; для 3 групи – 1% від доходу;

єдиного соціального внеску

1 902,34 гривні щомісяця для всіх груп ФОП.

Також зміняться ліміти річного доходу для ФОП на спрощеній системі оподаткування. Вони залежать від розміру мінімальної зарплати й у 2026 році становитимуть:

для 1 групи – 1 444 049 гривень на рік;

для 2 групи – 7 211 598 гривень на рік;

для 3 групи – 10 091 049 гривень на рік.

Крім того, ФОП на спрощеній та загальній системах оподаткування та самозайняті особи подаватимуть об’єднану податкову звітність щоквартально, а не щомісяця. Це потрібно робити впродовж 40 календарних днів після завершення кварталу.

На скільки зростуть зарплати соцпрацівників, медиків та вчителів

Підвищення зарплат готують для працівників соціальної сфери. З 1 січня 2026 року до їхніх посадових окладів застосують коефіцієнт 2,5, що призведе до зростання зарплат на 150%.

Зміни стосуватимуться працівників сфери соціальних та реабілітаційних послуг. Кому підвищать зарплати:

соціальним менеджерам – з 8 243 гривень до 20 607 гривень ;

; фахівцям із соціальної роботи – з 6 773 гривень до 16 932 гривень ;

; молодшим медичним сестрам – з 4 058 гривень до 10 145 гривень.

Цікаво! Зростання зарплат охопить понад 80 тисяч фахівців соцсфери.

Також у 2026 році анонсували зростання зарплат медиків до 35 тисяч гривень. Воно стосуватиметься лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, а також медиків прифронтових регіонів.

Сімейні лікарі зможуть отримувати підвищену до нового рівня зарплату за умови наявності 1 800 декларацій з пацієнтами.

Підвищення заробітних плат у 2026 році матимуть і вчителі. Уряд планує реформувати систему оплати праці для освітян і готується запровадити її у вересні.

З 1 січня зарплата педпрацівників зросте на 30%. Другий етап підвищення запланований з 1 вересня 2026 року (+20%).

Новий зарплатний поріг бронювання працівників від мобілізації

Для приватних підприємств, які мають статус критичної інфраструктури, у 2026 році зміниться мінімальний розмір заробітної плати для заброньованих працівників.

Зверніть увагу! Згідно з постановою Уряду, працівники критично важливих підприємств та установ за свою роботу щомісяця мають отримувати суму, не нижчу за розмір мінімальної заробітної плати, помноженої на коефіцієнт 2,5.

У 2025 році зарплатний поріг для бронювання становив 20 тисяч гривень при мінімальній зарплаті у 8 тисяч гривень. Проте з огляду на її зростання до 8 647 гривень у 2026 році, необхідний для бронювання розмір платні буде 21 617 гривень 50 копійок брутто, тобто з врахуванням податків.

Новий зарплатний поріг через підвищення "мінімалки" не стосується державних і комунальних підприємств, адже для них діє інше правило. Там місячний дохід працівника не має бути нижчим за середню зарплату по регіону за четвертий квартал року.

Як зросте допомога при народженні дитини

У 2026 році держава змінює обсяг допомоги при народженні дитини. Зростуть виплати у періоди до пологів, після народження дитини та під час догляду за нею в перші роки життя.

Під час вагітності жінки, які не працюють офіційно, зможуть отримувати від держави по 7 тисяч гривень допомоги на місяць на одну дитину. Кошти виплачують за 70 днів до пологів.

Важливо! З 1 січня одноразова допомога при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень, тоді як раніше була 41 280 гривень.

Догляду за немовлям також зміниться:

під час першого року життя дитини виплата становитиме 7 тисяч гривень на місяць ; її зможуть отримувати один із батьків або ж опікун, бабуся, дідусь чи інший родич, який фактично займається доглядом за новонародженим;

дитини виплата становитиме ; її зможуть отримувати один із батьків або ж опікун, бабуся, дідусь чи інший родич, який фактично займається доглядом за новонародженим; на період 1 – 3 років батькам виплачуватимуть по 8 тисяч гривень на місяць за програмою "єЯсла" у разі виходу на роботу; гроші можна використати для сплати за послуги няні, приватного дитсадка або гуртків для дитини.

Зауважимо, що для дітей з інвалідністю розмір виплати на догляд становитиме 12 тисяч гривень.

Розмір мінімальної пенсії та вимоги до стажу у 2026 році

Розмір мінімальної пенсії в Україні прив’язаний до прожиткового мінімуму й у 2026 році становитиме 2 595 гривень.

Згідно з законодавством, на мінімальну пенсію за віком в Україні можуть претендувати чоловіки в разі наявності 35 років страхового стажу та жінки – 30 років.

Вихід на пенсію у 2026 році для чоловіків і жінок можливий тільки в разі наявності достатньої кількості страхового стажу. За даними Пенсійного фонду України, з 1 січня він має відповідати наступним вимогам:

щонайменше 33 роки – для призначення пенсії у 60 років;

– для призначення пенсії у 60 років; 23 – 32 роки стажу – у віці 63 років;

– у віці 63 років; 15 – 22 роки стажу – у 65 років.

Зауважимо! Вимоги до необхідної для виходу на пенсію кількості стажу зростатимуть надалі.

Чи зростуть тарифи на комунальні послуги

З огляду на мораторій на підвищення комунальних тарифів під час війни, ціни на опалення, газ та гарячу воду утримують на фіксованому рівні.

Тому побутові споживачі, які є клієнтами "Нафтогазу", продовжать сплачувати по 7,96 гривні за кубометр. Проте тарифи на централізоване опалення та гарячу воду відрізняються від міста до міста, адже кожен постачальник визначав їх окремо.

З 1 січня підвищення цін на електроенергію для населення не відбудеться. Чинною буде ціна 4,32 гривні за кіловат-годину. Проте в перспективі у 2026 році можливе підвищення тарифу через потреби на відновлення енергосистеми.

Зверніть увагу! За прогнозом Міністерства фінансів, до 2028 року щорічно ціни на електроенергію можуть зростати на 15%.

Тариф на воду залишиться незмінним у великих містах, проте в менших громадах його підвищують. У 2025 році зростання цін анонсували низка міст і селищ у Чернігівській, Рівненській, Львівській та інших областях.

Яким буде курс долара у січні 2026 року

Курс валют у січні 2026 року залежатиме від динаміки попиту, збільшення якого очікують. Проте ситуація на валютному ринку й надалі перебуватиме під контролем Національним банком в режимі "керованої гнучкості".

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, зазвичай у січні починається період поступового вирівнювання попиту та пропозиції, а його пік припадає на кінець місяця й першу половину лютого.

За прогнозом експерта, у січні офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42,2 – 42,8 гривні за долар, якщо збережуться поточні передумови, а позначка 43 гривні за долар – питання найближчої перспективи. Проте карколомного стрибка не буде.