Військовий облік для жінок, вищі зарплати, пенсії та ЄСВ: що зміниться з 1 жовтня

З 1 жовтня в Україні зросте мінімальна зарплата, а відповідно підвищиться й розмір ЄСВ. Підвищення виплат чекає й на пенсіонерів. Також деякі категорії жінок повинні стати на військовий облік з наступного місяця. Чи будуть обмеження щодо виїзду за кордон та про всі зміни у жовтні, розповідаємо далі.

Військовий облік для жінок

З 1 жовтня в Україні жінки повинні ставати на військовий облік, однак це стосується не всіх, а лише деяких категорій. Також варто наголосити, що це відбуватиметься на добровільних засадах, за виключенням жінок, які мають спеціальність чи професію, споріднену до медичної діяльності.

Варте уваги З 1 жовтня йти не потрібно, – Маляр відповіла на поширені питання про військовий облік жінок

Перелік спеціальностей та/або професій які підпадають під військовий облік:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Іпотека під 3%

Що стосується обмежень пов'язаних з виїздом за кордон, жодних не передбачено.

У жовтні в Україні запрацює іпотека під 3%. На неї зможуть розраховувати українські військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці.

Початковий внесок складатиме 20% на термін до 20 років.

Податись на іпотеку можна буде через застосунок Дія.

З 1 жовтня в Україні запрацює іпотека під 3% / Фото – колаж 24 каналу

Начальниця управління по роботі з партнерами "Глобус Банка" Катерина Личана, раніше у коментарі 24 каналу, позитивно оцінила значення і перспективи програми пільгової іпотеки в нинішніх умовах.

На реалізацію програми та програми фінансового лізингу від "Укрфінжитло" з державного бюджету виділено 20 мільярдів гривень. Це дасть можливість профінансувати близько 20 тисяч родин на придбання житла. Тобто, це шанс для 20 тисяч українських родин купити собі нові оселі та стати щасливими власниками омріяного житла,

– зазначає Катерина Личана.

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Автоправила

З 1 жовтня в Україні поза населеними пунктами навіть вдень водії будуть зобов'язані вмикати денні ходові вогні, або ближнє світло фар під час руху. Правила діятимуть до 1 травня 2023року й розповсюджуватимуться на всі механічні транспортні засоби поза населеними пунктами.

Мінімальна зарплата зросте

Мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте на 200 гривень, до 6 700 гривень .

. У погодинному вираженні цей показник складатиме 40,46 грн.

Штрафу за не ввімкнення фар за містом у денний час доби не існує, лише попередження.

Також зміняться й податки та штрафи, котрі прив'язані до цього показника. Мовиться про штрафи за порушення трудового законодавства та ЄСВ.

Податки для ФОПів

Нагадаємо, що з 1 березня самозайняті особи мають право не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе. Це триватиме до припинення воєнного стану та впродовж року після цього. Також не заповнюють за цей період ЄСВ у податковій декларації. Це ж стосується фермерів. Але зауважте, якщо підприємець вирішує не платити ЄСВ, страховий стаж для призначення пенсії йому нараховуватися не буде.



Розмір податків для ФОПів у жовтні / Інфографіка – Державна податкова служба

ЄСВ стане вищим

Єдиний соціальний внесок у жовтні для ФОПів зросте до 1 474 гривень (6700*22%), було 1 430 гривень. Відповідно при платі ЄСВ за IV квартал він становитиме 4 422 гривень. Що стосується максимальної ставки ЄСВ на місяць, вона складатиме 22 110 гривні на квартал (6700*15*22%), тобто 7 370 гривень на місяць.

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Зміняться пенсії

З 1 жовтня змін не зазнає прожитковий мінімум, а також такі податки як: розмір податкової соціальної пільги; граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги; граничний розмір добових; неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків; сума неоподатковуваної допомоги на поховання від роботодавця; сума нецільової благодійної допомоги; ставка податку на нерухоме майно.

У жовтні буде проведений плановий перерахунок пенсій. Зросте не лише мінімальне, але й для пенсіонерів, яким виповнилось понад 65, 70 та 80 років, але все залежатиме від набутого розміру страхового стажу. Також зміниться з "військова" пенсія по інвалідності.

Мінімальна пенсія зросте на 200 гривень до 2 680 гривень для пенсіонерів, яким виповнилось 65 років, які не працюють та мають страхового стажу не менше, ніж 35 років для чоловіків та 30 – для жінок.

Для тих, хто не працює та має страхового стажу не менше, ніж 35 років для чоловіків та 30 – для жінок

Пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років додадуть по 300 гривень до їх пенсії, у вигляді щомісячної компенсації.

додадуть по 300 гривень до їх пенсії, у вигляді щомісячної компенсації. Тим кому більше ніж 80 років щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 500 гривень було встановлено з 1 квітня 2020 року. Після індексації з 1 березня 2022 року ця доплата зросла до 579 гривень.

щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 500 гривень було встановлено з 1 квітня 2020 року. Після індексації з 1 березня 2022 року ця доплата зросла до 579 гривень. Від 75 років до 80 років та старше компенсаційну доплату у розмірі 400 гривень почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року. Після індексації, вона зросла до 456 гривень.

Для тих, хто має недостатньо страхового стажу, менш ніж 35 та 30 років стажу (для чоловіків та жінок відповідно)

Для тих кому від 75 років – мінімальний розмір їх пенсійної виплати не має бути менш як 3 000 гривень.

– мінімальний розмір їх пенсійної виплати не має бути менш як 3 000 гривень. Для пенсіонерів, котрим понад 80 років виплати не може бути меншим за 2 600 гривень, а в осіб у віці від 70 до 80 років – меншим за 2 500 гривень.

"Військова" пенсія по інвалідності

Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4 396 гривень до 6 532,50 гривень. Для інших – в залежності від групи інвалідності та звання – від 4 186 гривень до 5 986,50 гривень.

Детальніше Пенсії з 1 жовтня зростуть: на скільки й для кого

Пенсії з 1 жовтня цього року зростуть для ряду категорій / Колаж 24 каналу

Допомога для ВПО

З 1 жовтня ВПО (внутрішньо переміщені особи) зможуть отримувати послуги за місцем фактичного перебування, а не реєстрації. Вони можуть звертатися у будь-який орган соцзахисту. Оскільки більше не має значення адреса, яка є місцем реєстрації людини, котра змушена була рятуватися від бойових дій.

Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування,

– наголосила Верещук.

У регіональному управлінні соцзахисту ВПО з жовтня зможуть:

актуалізувати у довідці ВПО місце проживання;

виправити помилки або некоректні дані у заяві, яка подавалася для отримання довідки ВПО;

дізнатися, а також усунути причину, через яку затримується допомога на проживання.

Розмір грошової допомоги

На допомогу, як і раніше, можуть розраховувати переселенці (ВПО), які були вимушені покинути домівки через бойові дії. Їм щомісяця держава виплачує 2 – 3 тисячі гривень, в залежності від віку людини.

2 тисяч гривень на кожну іншу особу старше 18 років,

3 тисяч гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю

Також ВПО можуть претендувати й на міжнародну допомогу від різних міжнародних організацій, як от: ЮНІСЕФ, ООН, Червоний Хрест тощо. Більше про це, раніше розповідали тут.

Субсидії по-новому

ВПО також мають право податись на субсидію.

В Україні з 1 жовтня Мінсоцполітики змінює механізм виплат субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання побутового палива і скрапленого газу. Тепер цим опікуватиметься Пенсійний фонд та саме через нього здійснюватимуться виплати. Також постанова Кабміну №1041 передбачає внесення ряду змін до нормативних актів уряду, якими регулюються питання призначення та виплати субсидій і пільг.

Таке рішення приймається з метою забезпечення права на належні пільги особам, які були вимушені покинути свої домівки через повномасштабну російську агресію. Таким чином, усі, хто має таке право, продовжуватимуть отримувати пільги на місцях тимчасового проживання,

– роз’яснила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Що стосується способу надходження виплат, то він залишиться незмінним: на карткові рахунки чи через "Укрпошту".

З 5 жовтня буде здійснено масовий розрахунок житлової субсидії / Колаж 24 каналу

Також до 1 грудня 2022 року буде діяти перехідний період. В цей час нарахування субсидій та пільг здійснюватимуть органи соціального захисту населення. Після цього такі функції також перейдуть до органів ПФУ.

Що потрібно знати про нарахування субсидій

Для того, щоб претендувати на субсидію, плата за житлово-комунальні послуги повинна бути більшою, ніж визначений для сім'ї обов'язковий платіж. Субсидія розраховується, як плата за ЖКП в межах норм і нормативів мінус обов’язковий платіж. Більше інформації тут. Субсидію можуть отримати ті, хто зареєстрований (прописаний) в будинку, або хто не зареєстрований, але фактично проживають у будинку (орендарі помешкання, переселенці). Заяву для отримання субсидії можна подати онлайн за допомогою Дії, або ж фізично.

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Що з тарифами з 1 жовтня

В Україні до кінця воєнного стану діятиме мораторій на підвищення тарифів. Тарифи на розподіл (доставку) газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), а також постачання гарячої води не підвищуватимуть протягом цього терміну.

Тариф на електроенергію, як і раніше, залежатиме від кількості спожитих кіловатів сім'єю (домогосподарством) за місяць: до 250 кіловатів – 1,44 гривні за кіловат-годин, понад 250 кіловатів – 1,68 гривні (з урахуванням податку на додану вартість).

Тариф на газ

Тариф на газ з 1 жовтня зміниться лише для тих споживачів, які відмовились від річного фіксованого тарифу на користь змінного місячного. Також у зв'язку з війною, в Україні нині працює значно менше постачальників, ніж до війни.

Відтак всі ті, хто залишився без газопостачальника потрапляють до постачальника останньої надії (ПОН). Роль ПОН в Україні виконує "Нафтогаз". З 1 травня до нього потрапило понад 8,8 мільйона українців.

Опалювальний сезон

Українці все активніше готуються до одного з найскладніших опалювальних сезонів в Україні за всі роки незалежності. Адже через загрозу ракетних ударів будь-яка область або місто в будь-який момент можуть опинитися без тепла.

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Раніше голова НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко зазначав виданню The Guardian, що цьогоріч опалювальний сезон в Україні розпочнеться пізніше, ніж зазвичай, а закінчиться – раніше. Температура в приміщеннях буде на рівні 17 – 18°C.

Що ж стосується старту опалювального сезону, то схема цьогоріч не зміниться. Централізоване опалення у будинках включать, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить +8°С та нижче. Закінчиться опалювальний сезон, коли температура протягом трьох днів перевищуватиме цей показник.