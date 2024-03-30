Вищі пенсії, зарплати, а також нові штрафи та правила з 1 квітня: що чекає українців незабаром
У квітні варто очікувати чимало змін: для декого зміняться розміри пенсії, а мінімальна заробітня плата знову зросте. Крім того, зростуть штрафи за порушення щодо декларування праці, а гуманітарну допомогу завозити можна буде лише через цифрову платформу.
Яким буде розмір пенсій у квітні
Вдруге пенсія у 2024 році зросте з 1 квітня. Це підвищення відбудеться для тих, хто старше 65 років і тих, хто має повний стаж. Крім того, відбудеться ще автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють.
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- Зауважте, що розмір пенсійної виплати вказаної категорії осіб має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати – тобто з 1 січня, коли мінімальна зарплата виросла до 7 100 гривень, цей показник зріс з 2 680 до 2 840 гривень.
- Наступне підвищення відбудеться з квітня – з 7 100 до 8 000 гривень. Відповідно, така пенсія складатиме уже не менше 3 200 гривень.
Мінімалка знову зросте
З 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросте знову – з 7 100 гривень до 8 000 гривень.Нагадуємо, що з 1 січня 2024 року згідно з проєктом держбюджету на 2024 рік, розмір мінімальної зарплати в Україні зріс з 6 700 гривень до 7 100 гривень.
Зі зростом мінімальної зарплати в Україні підвищилася ще й середня зарплата. У березні середній показник становив у проміжку від 18,6 тисячі гривень до 19,6 тисячі гривень.
Кому доведеться з'явитися у ТЦК з 1 квітня
На сьогодні мобілізація в Україні стосується кожного з чоловіків призовного віку, які можуть бути придатними до несення військової служби. Тому з 1 квітня, як і в попередні місяці, кожен військовозобов'язаний має:
- перебувати на військовому обліку за місцем проживання, за місцем роботи, за місцем консульського обліку (якщо живе за кордоном),
- прибувати за повісткою або розпорядженням до установ, зазначених у документі,
- повідомляти ТЦК про зміну місця проживання,
- своєчасно проходити ВЛК,
- проходити військовий вишкіл, нести військову службу,
- у разі зміни місця проживання або виїзду за кордон особисто приходити в ТЦК для зняття з військового обліку,
- стати на військовий облік самостійно після прибуття на нове місце проживання,
- приходити до ТЦК для актуалізації персональних даних,
- повідомляти ТЦК про втрату військово-облікового документа,
- своєчасно подавати документи, що підтверджують право на відстрочку.
Нові штрафи за працівників
З 1 квітня в Україні діятимуть нові розміри штрафів за використання незадекларованої праці, повідомляють в Державній службі з питань праці. Відтак штрафи залежатимуть від розміру мінімальної заробітної плати.
Вид санкцій та підстави для накладення штрафів:
- 10-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 80 000 гривень. Це попередження для юридичних осіб та ФОПів, які є платниками єдиного податку І – III груп. Йдеться про порушення за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); за оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу; за виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.
- 2-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 16 000 гривень. Штраф нараховуватимуть за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.
Чи будуть зміни щодо субсидій
У квітні українці продовжать отримувати субсидії, які були призначені на період опалювального сезону.Зверніть увагу! Зазвичай опалювальний сезон в Україні триває з жовтня минулого року по середину квітня 2024 року.
Втім, нещодавно в деяких обласних центрах України оголосили про дострокове завершення опалювального сезону.
- Йдеться про Харків, адже за словами міського голови Ігоря Терехова, це було вимушеним рішенням через російські обстріли.
- У Києві закінчили опалювальний сезон 28 березня. На це вплинуло підвищення температури повітря.
- Того ж числа, що й у Києві, призупинили опалювати квартири львів'ян. Втім, якщо температура повітря понизиться знову, опалення включать.
Крім того, важливо, щоб домогосподарство не мало боргів за комуналку або простроченої на понад 3 місяці заборгованості, яка перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів (це 680 гривень за всі послуги).
Для отримання субсидії знадобляться такі документи:
- заповнена заява на отримання житлової субсидії,
- декларація про доходи та витрати,
- угода щодо оренди житла, якщо ви орендуєте помешкання,
- копія угоди про реструктуризацію боргів за комуналку, якщо така є,
- довідка про доходи для підтвердження інформації, зазначеної в декларації,
- довідка для внутрішньо переміщених осіб, якщо субсидія потрібна за новою адресою проживання,
- інші потрібні документи відповідно до законодавства.
А оформити її можна буде декількома способами:
- через інтернет: вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ), мобільний додаток ПФУ, а також портал Дія,
- особисто в сервісному центрі ПФУ,
- звернення до уповноважених органів виконавчої влади вашої громади або до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).
- поштою.
На які нові тарифи очікувати у новому місяці
Відомо, що до кінця опалювального сезону, а це до середини квітня, для українців тарифи на більшість комунальних послуг залишатимуться без змін. Йдеться про ціни на газ, гарячу воду та опалення.
- Тарифи на газ
Ті споживачі, які користуються послугами "Нафтогазу", й надалі платитимуть за газ 7,96 гривні за кубометр. А для решти ціна коливатиметься на рівні від 7,70 до 9,90 гривені за кубометр.
- Тариф на електроенергію
На сьогодні єдиний тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат-годину.Нагадуємо, що раніше у коментарі 24 Каналу експерт Олег Попенко зауважив, що вартість електроенергії після опалювального сезону може зрости. За його підрахунками, ціна на світло може сягати навіть 6 гривень.
- Тарифи на воду
Згідно з новим проєктом НКРЕКП, для постачальників холодної води у квітні можуть зрости тарифи. Відтак, перший етап підвищення очікується з 1 квітня, а другий – з 1 липня.
- Прогнозується, що мешканці столиці можуть платити за тариф на 34% більше – вартість водопостачання та водовідведення з нинішніх 30,38 гривні за кубометр з ПДВ може зрости до 40,77 гривні за кубометр з ПДВ.
- А жителі Дніпра платитимуть 37,61 гривні за кубометр з ПДВ,
- У Вінниці з квітня пропонують платити 35 гривень за кубометр з ПДВ.
Також зростання тарифів з водопостачання можуть очікувати наступні споживачі:
- "Львівводоканал" – 9,73 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 5,63 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Чернівціводоканал" – 10,87 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Дрогобичводоканал" – 15,54 гривні за кубометр з ПДВ.
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги
Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, з 1 квітня електронна система обігу гумдопомоги стане обов’язковою для волонтерів. Йдеться про Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги.
Щоб завести гуманітарну допомогу в Україну тепер доведеться:
- Зайти на сайт good.gov.ua та авторизуватися як отримувач гумдопомоги за допомогою Кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- Для реєстрації варто вказати ЄДРПОУ організації, за яким з реєстру далі підтягується інформація про місце її реєстрації та керівництво. Так БФ (Благодійному фонду) присвоюється індивідуальний номер у Єдиному реєстрі.
- Заповнити перелік вантажів, які будуть завозитися, у розрізі категорій вантажу. Форма декларації відповідає паперовій – це "спрощена" декларація із зазначенням обсягу та типу вантажу.
- Згенерувати унікальний код гуманітарного вантажу – цей код використовується під час проходження митного контролю замість паперової декларації. З моменту реєстрації вантажу до моменту перетину ним кордону даються 30 днів.
- Після завезення допомоги, вона розподіляється. Відтак в системі генерується автоматичний звіт з інформацією про те, куди були розподілені товари.
Перехід на літній час
Наприкінці березня українці переводять стрілки годинників вперед – це буде в ніч з 30 на 31 березня. Відтак доба 31 числа буде на годину коротшою.Зауважте! Сам перехід відбувається о 3:00 за київським часом. Стрілки годинників переводять двічі на рік: у кінці березня, а також у кінці жовтня на годину назад – на зимовий час.
Зазвичай годину в Україні вперед чи назад переводять на вихідні. Це зроблено для того, щоб люди змогли хоча б 1 день адаптуватися до нових часових змін.
В Мінекономіки повідомляють, що перехід на літній час покликаний для ефективнішого використання світлої частини доби.
Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби,
– кажуть у відомстві.