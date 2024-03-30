Более высокие пенсии, зарплаты, а также новые штрафы и правила с 1 апреля: что ждет украинцев в скором времени

В апреле стоит ожидать немало изменений: для некоторых изменятся размеры пенсии, а минимальная заработная плата снова вырастет. Кроме того, вырастут штрафы за нарушения по декларированию труда, а гуманитарную помощь завозить можно будет только через цифровую платформу.

Каким будет размер пенсий в апреле

Второй раз пенсия в 2024 году вырастет с 1 апреля. Это повышение произойдет для тех, кто старше 65 лет и тех, кто имеет полный стаж. Кроме того, состоится еще автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

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Заметьте, что размер пенсионной выплаты указанной категории лиц должен составлять не менее 40% от минимальной зарплаты – то есть с 1 января, когда минимальная зарплата выросла до 7 100 гривен, этот показатель вырос с 2 680 до 2 840 гривен.

Следующее повышение произойдет с апреля – с 7 100 до 8 000 гривен. Соответственно, такая пенсия будет составлять уже не менее 3 200 гривен.

Минималка снова вырастет

Размер полного стажа для пенсии в 2024 году составляет уже 35 лет для мужчин, а 30 лет – для женщин.

С 1 апреля минимальная заработная плата в Украине вырастет снова – с 7 100 гривен до 8 000 гривен.

, что с 1 января 2024 года согласно проекту госбюджета на 2024 год, размер минимальной зарплаты в Украине вырос с 6 700 гривен до 7 100 гривен.

С ростом минимальной зарплаты в Украине повысилась еще и средняя зарплата. В марте средний показатель составлял в промежутке от 18,6 тысячи гривен до 19,6 тысячи гривен.

Кому придется появиться в ТЦК с 1 апреля

На сегодня мобилизация в Украине касается каждого из мужчин призывного возраста, которые могут быть пригодными к несению военной службы. Поэтому с 1 апреля, как и в предыдущие месяцы, каждый военнообязанный должен:

находиться на воинском учете по месту жительства, по месту работы, по месту консульского учета (если живет за границей),

прибывать по повестке или распоряжению в учреждения, указанных в документе,

сообщать ТЦК об изменении места жительства,

своевременно проходить ВВК,

проходить военную подготовку, нести военную службу,

в случае смены места жительства или выезда за границу лично приходить в ТЦК для снятия с воинского учета,

стать на воинский учет самостоятельно по прибытии на новое место жительства,

приходить в ТЦК для актуализации персональных данных,

сообщать ТЦК об утрате военно-учетного документа,

своевременно подавать документы, подтверждающие право на отсрочку.

Новые штрафы за работников

Запрещено менять его с момента объявления военного положения без разрешения ТЦК.За нарушение правил мужчины могут быть привлечены к административной ответственности.

С 1 апреля в Украине будут действовать новые размеры штрафов за использование незадекларированного труда, сообщают в Государственной службе по вопросам труда. Поэтому штрафы будут зависеть от размера минимальной заработной платы.

Вид санкций и основания для наложения штрафов:

10-кратный размер минимальной зарплаты, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение – 80 000 гривен. Это предупреждение для юридических лиц и ФЛП, которые являются плательщиками единого налога I – III групп. Речь идет о нарушении за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта); за оформление работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем в случае фактического выполнения работы в течение всего рабочего времени; за выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов.

2-кратный размер минимальной зарплаты, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение – 16 000 гривен. Штраф будут начислять за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда.

Будут ли изменения по субсидиям

За совершение нарушения повторно в течение 2 лет 30-кратный размер минимальной зарплаты – 240 000 гривен.

В апреле украинцы продолжат получать субсидии, которые были назначены на период отопительного сезона.

Обычно отопительный сезон в Украине длится с октября прошлого года до середины апреля 2024 года.

Впрочем, недавно в некоторых областных центрах Украины объявили о досрочном завершении отопительного сезона.

Речь идет о Харькове, ведь по словам городского главы Игоря Терехова, это было вынужденным решением из-за российских обстрелов.

В Киеве закончили отопительный сезон 28 марта. На это повлияло повышение температуры воздуха.

Того же числа, что и в Киеве, приостановили отапливать квартиры львовян. Впрочем, если температура воздуха понизится снова, отопление включат.

что право на получение субсидии имеют малообеспеченные семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от общего месячного дохода,

Кроме того, важно, чтобы домохозяйство не имело долгов за коммуналку или просроченной более чем на 3 месяца задолженности, которая превышает 40 необлагаемых минимумов доходов (это 680 гривен за все услуги).

Для получения субсидии понадобятся следующие документы:

заполненное заявление на получение жилищной субсидии,

декларация о доходах и расходах,

соглашение об аренде жилья, если вы арендуете жилье,

копия соглашения о реструктуризации долгов за коммуналку, если таковая имеется,

справка о доходах для подтверждения информации, указанной в декларации,

справка для внутренне перемещенных лиц, если субсидия нужна по новому адресу проживания,

другие необходимые документы в соответствии с законодательством.

А оформить ее можно будет несколькими способами:

через интернет: веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ), мобильное приложение ПФУ, а также портал Дия,

лично в сервисном центре ПФУ,

обращение в уполномоченные органы исполнительной власти вашей общины или в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

по почте.

Какие новые тарифы ожидать в новом месяце

Известно, что до конца отопительного сезона, а это до середины апреля, для украинцев тарифы на большинство коммунальных услуг будут оставаться без изменений. Речь идет о ценах на газ, горячую воду и отопление.

Тарифы на газ

Те потребители, которые пользуются услугами "Нафтогаза", и в дальнейшем будут платить за газ 7,96 гривны за кубометр. А для остальных цена будет колебаться на уровне от 7,70 до 9,90 гривны за кубометр.

Тариф на электроэнергию

На сегодня единый тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

Тарифы на воду

что ранее в комментарииэксперт Олег Попенко отметил, что стоимость электроэнергии после отопительного сезона может вырасти. По его подсчетам, цена на свет может достигать даже 6 гривен.

Согласно новому проекту НКРЭКУ, для поставщиков холодной воды в апреле могут вырасти тарифы. Поэтому, первый этап повышения ожидается с 1 апреля, а второй – с 1 июля.

Прогнозируется, что жители столицы могут платить за тариф на 34% больше – стоимость водоснабжения и водоотведения с нынешних 30,38 гривны за кубометр с НДС может вырасти до 40,77 гривны за кубометр с НДС.

А жители Днепра будут платить 37,61 гривны за кубометр с НДС,

В Виннице с апреля предлагают платить 35 гривен за кубометр с НДС.

Решение об увеличении тарифов на воду еще не приняли. Его должны рассмотреть уже в ближайшее время.

Также рост тарифов по водоснабжению могут ожидать следующие потребители:

"Львовводоканал" – 9,73 гривны за кубометр с НДС;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 5,63 гривны за кубометр с НДС;

"Черновцыводоканал" – 10,87 гривны за кубометр с НДС;

"Дрогобычводоканал" – 15,54 гривны за кубометр с НДС.

Новые правила ввоза гуманитарной помощи

Приведенные выше ценытолько для водоканалов, которые поставляют и отводят воду в областных центрах. Некоторые из них работают и в области. В то же время есть города, где несколько водоканалов. Если вашего водоканала нет в списке, которые описаны, то с актуальным тарифом можно ознакомиться здесь. Там тарифы указаны без НДС, поэтому их нужно будет умножить на 1,2.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, с 1 апреля электронная система обращения гумпомощи станет обязательной для волонтеров. Речь идет об Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи.

Чтобы завести гуманитарную помощь в Украину теперь придется:

Зайти на сайт good.gov.ua и авторизоваться как получатель гумпомощи с помощью Квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Для регистрации следует указать ЕГРПОУ организации, по которому из реестра далее подтягивается информация о месте ее регистрации и руководство. Так БФ (Благотворительному фонду) присваивается индивидуальный номер в Едином реестре.

Заполнить перечень грузов, которые будут завозиться, в разрезе категорий груза. Форма декларации соответствует бумажной – это "упрощенная" декларация с указанием объема и типа груза.

Сгенерировать уникальный код гуманитарного груза – этот код используется при прохождении таможенного контроля вместо бумажной декларации. С момента регистрации груза до момента пересечения им границы даются 30 дней.

После завоза помощи, она распределяется. Поэтому в системе генерируется автоматический отчет с информацией о том, куда были распределены товары.

Переход на летнее время

В отчете будет указано только населенный пункт, без детальных адресов. А те благотворительные организации, которые будут нарушать требования отчетности, будут терять статус получателя помощи на 6 месяцев.

В конце марта украинцы переводят стрелки часов вперед – это будет в ночь с 30 на 31 марта. Следовательно сутки 31 числа будут на час короче.

Сам переход проходит в 3:00 по киевскому времени. Стрелки часов переводят дважды в год: в конце марта, а также в конце октября час назад – на зимнее время.

Обычно час в Украине вперед или назад переводят на выходные. Это сделано для того, чтобы люди смогли хотя бы один день адаптироваться к новым временным изменениям.

В Минэкономики сообщают, что переход на летнее время призван для более эффективного использования светлой части суток.

Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток,

– говорят в ведомстве.

что в большинстве стран развитого мира переход на летнее время либо не внедрялся, либо был отменен.