Освітяни закликають не дарувати квіти вчителькам на 8 березня: що пропонують натомість
- Профспілка освітян закликає провести 8 березня у школах, обговорюючи рівні можливості та права людини.
- Також не дарувати квіти вчителькам.
Профспілка освітян закликає педагогів в Україні провести Міжнародний жіночий день у школах змістовніше. Зокрема, поговорити зі школярами про рівні можливості.
Учителям також радять відмовитися від букетів та провести практичні заходи з нагоди цього дня. Про це інформують на сайті Профспілки.
Що радить Профспілка?
Профспілка освітян наголошує: школа – місце, де формується світогляд.
Саме тут діти вчаться розрізняти справедливість і упередження, партнерство й дискримінацію, рівність і формальність. Тому 8 березня може стати не просто датою в календарі, а важливим освітнім акцентом – можливістю обговорити, як працюють права людини, чому важливо знати й захищати їх та як кожен може впливати на атмосферу поваги у своєму середовищі,
– зазначають освітяни.
І радять сформувати в учнів культуру рівності. Наприклад, влаштувати годину спілкування на тему "Що таке справедливість?". У її межах варто розповісти про права на освіту, безпеку та вибір професії. Учні можуть також створити презентації чи проєкти про жінок, які змінюють світ і Україну.
У Профспілці при цьому акцентують: 8 березня у школі – ще одна можливість говорити не про "жіночність", а про гідність, безпеку й рівні можливості.
Про повагу, партнерство і про справедливість, яка починається з освіти,
– кажуть освітяни.
До слова, раніше компанія Rating Group провела опитування щодо відзначення 8 березня в Україні. За даними, у 2026 році 52% українців не планують святкувати.
Що відомо про свято 8 березня?
- 8 березня, у світі відзначають Міжнародний жіночий день.
- Загалом історія цієї дати зовсім не про квіти, весну чи красу, а про багаторічну та складну боротьбу жінок за свої базові права, гідні умови праці та можливість голосувати на виборах.
- З початком повномасштабної війни в Україні масово переосмислювати старі традиції. З кожним роком дедалі більше людей свідомо відмовляються від відзначення свята 8 березня.
- Невдовзі 8 березня може остаточно зникнути з українського державного календаря.
- Нардепи пропонують українкам нове офіційне свято – День української жінки.
- Відповідний проєкт постанови №15052 зареєстрували у Верховній Раді 2 березня.
- Згідно з цим документом, нове національне свято пропонується відзначати щорічно 25 лютого.