Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Освіта Саморозвиток Що означає "шукаєш ґанджі": як реагувати на таке запитання
20 травня, 16:51
3

Що означає "шукаєш ґанджі": як реагувати на таке запитання

Олеся Кух
Основні тези
  • "Ґандж" українською позначає недолік, хибу або недосконалість, яка може бути в характері, речах або роботі.
  • Дієслово "ґанджувати" або "ґанджити" означає шукати або знаходити недоліки в чомусь або комусь.
Слухати новину 01:04 хв

В українській мові є слова, які надають неповторного колориту мовленню. Хоч вони і вражають, але не усім відоме їх значення.

Що називають словом "ґандж", розповідаємо з посиланням на пояснення актора дубляжу, письменника Микиту Маркова.

Дивіться також Не кажіть "каприз": це слово має чимало цікавезних українських синонімів 

Що називають словом "ґандж"?

У розмовах ми часто хочемо коротко й влучно сказати, що щось має недолік чи хибу. І тут на допомогу приходить гарне українське слово – ґандж. Воно звучить трохи старомодно, але дуже виразно й точно передає зміст.

"Ґандж" походить із польської мови – gandża, чи угорського gáncs "докір, догана, вада", як пояснює етимологію ресурс "Горох". А ще має зв’язок із німецьким Mangel  – "нестача, вада". В українській воно закріпилося як слово для позначення недоліку, хиби, вади.
  • Телички були гарного приплоду, а коні хоч трохи й худі, проте без ґанджу, видко, роботящі. (Юрій Яновський).

У слові перший звук  – проривний, вимовляється, як латинське "g" і наша унікальна літера "ґ", яка повернулася у правопис з незалежністю України.

Що таке "ґандж": дивіться відео

Ось приклади використання цього слова:

  • Недолік, вада: "У цієї роботи є один ґандж – поспіх."
  • Хиба в характері: "Добрий чоловік, але має ґандж – надто запальний."
  • Недосконалість у речах: "Гарна сорочка, та є маленький ґандж у шві."

А дієслово – ґанджувати чи ґанджити, означає шукати, знаходити ґандж у кого-небудь. Чи просто – "ґанджі шукати".

Отже, ґандж – це слово для позначення недоліку чи хиби. Воно коротке, милозвучне й має свій колорит. Використовуючи його, ми не лише говоримо точніше, а й оживлюємо українську мову, додаючи їй барви й виразності.

Але на варто плутати його зі словом "ганджа", про яке співається у однойменній пісні відомого українського регі/фанк-гурту The ВЙО. Це життєствердний, легкий маніфест розслабленості, позитивних вібрацій та єдності. І у пісні слово швидше натякає на певну рослину. Пісня іронічно стверджує, що "ганджа" (рослинна метафора свободи та спокою) є всюди – від Африки та Азії до Полтавщини та Києва.

The Вйо "Ганжа": дивіться відео

Яке значення в архаїзмів – "набуток" та "наглий"?

Слово "ґандж" можна вважати архаїзмом, який не часто зараз зустрінеш у мові. Хіба у сільській місцевості чи у людей старшого віку.

До таких цікавих слів можна віднести і слово "набуток", яке стало популярним завдяки співачці FIЇNKA.

І зовсім інше значення має слово "наглий". В українській мові воно означає "раптовий" або "невідкладний", а не "нахабний" чи "зухвалий", як у російській.

Пов'язані теми:

Освіта
Саморозвиток Українська мова