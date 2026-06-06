Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Освіта Саморозвиток Не "тополь" та "іва": як називати дерева українською правильно
6 червня, 11:22
2

Не "тополь" та "іва": як називати дерева українською правильно

Марія Волошин

Чимало українців доволі часто може вживати суржикові слова. Зокрема й тому, що не завжди краяни знають правильні українські відповідники.

Навіть якщо мовиться про назви дерев. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як у цій темі не наробити помилок. 

Дивіться також Не "обезболюючі" і "прививка": як правильно українською говорити про медицину та лікування 

Як українською називати дерева правильно?

У сто двадцять четвертій добірці підкажемо, як звучать назви дерев українською правильно та які суржикові найменування не варто вживати.

  • Не іва – верба;
  • рябіна – горобина;
  • листвениця – модрина;
  • єль – ялина, смерека;

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

  • ольха – вільха;
  • тополь – тополя;
  • чорний тополь – осокори́на, сокорина, осокір;
  • осина – осика;

Зверніть увагу! 24 Канал в одній з попередніх добірок нагадував правильні назви квітів українською мовою

  • черьомуха – черемшина, черемха, черемуха;
  • вяз, ільм – в'яз, берест;
  • ясєнь – ясен.

Дивіться також Не "хто крайній" і "купляйте": як правильно українською говорити про торгівлю 

Читайте більше антисуржикових добірок

Пов'язані теми:

Антисуржик Українська мова