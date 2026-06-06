Не "тополь" та "іва": як називати дерева українською правильно
Чимало українців доволі часто може вживати суржикові слова. Зокрема й тому, що не завжди краяни знають правильні українські відповідники.
Навіть якщо мовиться про назви дерев. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як у цій темі не наробити помилок.
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Як українською називати дерева правильно?
У сто двадцять четвертій добірці підкажемо, як звучать назви дерев українською правильно та які суржикові найменування не варто вживати.
- Не іва – верба;
- рябіна – горобина;
- листвениця – модрина;
- єль – ялина, смерека;
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- ольха – вільха;
- тополь – тополя;
- чорний тополь – осокори́на, сокорина, осокір;
- осина – осика;
Зверніть увагу! 24 Канал в одній з попередніх добірок нагадував правильні назви квітів українською мовою.
- черьомуха – черемшина, черемха, черемуха;
- вяз, ільм – в'яз, берест;
- ясєнь – ясен.
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