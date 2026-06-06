Не "тополь" та "іва": як називати дерева українською правильно

Чимало українців доволі часто може вживати суржикові слова. Зокрема й тому, що не завжди краяни знають правильні українські відповідники.

Навіть якщо мовиться про назви дерев. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як у цій темі не наробити помилок.

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Як українською називати дерева правильно?

У сто двадцять четвертій добірці підкажемо, як звучать назви дерев українською правильно та які суржикові найменування не варто вживати.

Не іва – верба;

рябіна – горобина;

листвениця – модрина;

єль – ялина, смерека;

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ольха – вільха;

тополь – тополя;

чорний тополь – осокори́на, сокорина, осокір;

осина – осика;

Зверніть увагу! 24 Канал в одній з попередніх добірок нагадував правильні назви квітів українською мовою.

черьомуха – черемшина, черемха, черемуха;

вяз, ільм – в'яз, берест;

ясєнь – ясен.

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