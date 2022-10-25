Діти можуть вчитися навіть під час тривог: скільки шкіл мають інтернет в укриттях

Через війну Росії проти України частина дітей у нашій державі змушена вчитися дистанційно. А нещодавній ракетний терор ворога збільшив кількість шкіл, які змушені працювати онлайн.

Протягом останніх двох тижнів в Україні майже щодня лунають повітряні тривоги. Це значно погіршує можливість нормально вчитися. Діти довго змушені сидіти в укриттях. У багатьох сховищах при цьому немає інтернету.

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Скільки шкіл мають WiFi в укриттях

1 710 шкіл України, а це 7,44 %, мають WiFi в укриттях, повідомили у Мінцифри.

Лідером є Львівська область. Вона має 223 таких шкіл;

Житомирська область має 146 таких закладів освіти;

Дніпропетровська – 140;

Івано-Франківська – 139.

Найменша кількість шкіл, які мають інтернет в укриттях, розташована у таких областях:

Запорізькій – 7;

Миколаївській – 9;

Харківській – 19.

Також у Мінцифри повідомили, що WiFi немає у 3 127 школах. Щодо 17 623 таких закладів освіти вони інформації не мають.

В Україні є школи, які взагалі не мають доступу до інтернету. Їх найбільше у Дніпропетровській та Полтавській областях: 87 та 85 відповідно.



Дані від Мінцифри

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Скільки шкіл працює в Україні

Очільник міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет в етері національного телемарафону розповів, що станом на 24 жовтня навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.

З них:

понад 3 тисячі шкіл працюють очно;

понад 6,3 тисячі – онлайн;

понад 3 тисячі – у змішаній формі.

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