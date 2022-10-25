Діти можуть вчитися навіть під час тривог: скільки шкіл мають інтернет в укриттях
Джерело:НУШ
Через війну Росії проти України частина дітей у нашій державі змушена вчитися дистанційно. А нещодавній ракетний терор ворога збільшив кількість шкіл, які змушені працювати онлайн.
Протягом останніх двох тижнів в Україні майже щодня лунають повітряні тривоги. Це значно погіршує можливість нормально вчитися. Діти довго змушені сидіти в укриттях. У багатьох сховищах при цьому немає інтернету.
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Скільки шкіл мають WiFi в укриттях
1 710 шкіл України, а це 7,44 %, мають WiFi в укриттях, повідомили у Мінцифри.
- Лідером є Львівська область. Вона має 223 таких шкіл;
- Житомирська область має 146 таких закладів освіти;
- Дніпропетровська – 140;
- Івано-Франківська – 139.
Найменша кількість шкіл, які мають інтернет в укриттях, розташована у таких областях:
- Запорізькій – 7;
- Миколаївській – 9;
- Харківській – 19.
Також у Мінцифри повідомили, що WiFi немає у 3 127 школах. Щодо 17 623 таких закладів освіти вони інформації не мають.
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Скільки шкіл працює в Україні
Очільник міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет в етері національного телемарафону розповів, що станом на 24 жовтня навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
З них:
- понад 3 тисячі шкіл працюють очно;
- понад 6,3 тисячі – онлайн;
- понад 3 тисячі – у змішаній формі.
Як зараз триває навчання у школах України
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Освітні заклади Київщини протягом 24 – 28 жовтня надалі працюватимуть дистанційно. Це рішення влада області ухвалила через посилену загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.
- На Волині, у Ковелі, через проблеми зі світлом після ракетних ударів Росії запровадили тижневі канікули у школах, розповіла головна спеціалістка відділу освіти міськради Лідія Заславська.
- У Луцьку ухвалили рішення не зупиняти навчання, розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З 24 жовтня усі заклади освіти міста працюють у звичному режимі.
- Минулого тижня влада Рівного повідомила, що школярі на осінні канікули не підуть. Однак суботній терор Росії ситуацію змінив. Дітей таки відправляють на відпочинок. Канікули у школах Рівного триватимуть тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.