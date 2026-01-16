Укр Рус
Освіта Освіта в Україні З 19 січня у школах Києва розпочинаються канікули: чи будуть весняні
16 січня, 18:04
З 19 січня у школах Києва розпочинаються канікули: чи будуть весняні

Марія Волошин
Основні тези
  • Канікули у школах Києва триватимуть з 19 січня до 1 лютого через надзвичайну ситуацію в енергетиці.
  • Навчальний рік у школах завершиться не пізніше ніж 1 липня.

Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення очного навчання у закладах освіти. Остаточні рішення ухвалює місцева влада.

У Києві з 19 січня будуть канікули у школах. Про це інформує 24 Канал із посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка у телеграмі. 

Коли канікули у школах Києва?

Канікули у столичних школах триватимуть до 1 лютого. Таке рішення погодили на засіданні Ради оборони міста Києва.

Ці канікули продовжать завдяки весняним та тижня літніх канікул. Втім, навчальний рік у школах завершиться не пізніше ніж 1 липня, 
– повідомив Кличко. 

І додав: наш пріоритет – безпека дітей і збереження освітнього процесу навіть у складних умовах. Але постанову уряду місто повинне виконувати.

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді повідомив, що у Києві продовжили канікули в школах до 1 лютого. Відповідну постанову опублікують сьогодні. Рішення ухвалили, зокрема, з метою економії електроенергії для осель.

Які зміни в навчальному процесі?

  • Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
  • Це стосується дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
  • Рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
  • Так, громади можуть погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
  • У Києві раніше погодили канікули у всіх вищезгаданих закладах освіти до 1 лютого. Виняток – дитсадки, які ухвалюють рішення відповідно до ситуації на місцях.