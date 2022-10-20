Економитимуть: у Львові змінять графік канікул у школах

Через масовану ракетну атаку Росії на об'єкти критичної інфраструктури в Україні виникли значні проблеми з електроенергією. Українців просять економити світло.

У нашій державі навіть вимушено вдалися до аварійних відключень електроенергії. Усе задля того, аби енергосистема нашої країни "не впала".

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У Львові змінюють графік канікул у школах

У Львові також вдаються до вимушених заходів. Так, вирішили перенести осінні канікули у школах. Усе задля того, аби діти навчались, коли надворі ще тепло. Таким чином у місті хочуть частково зекономити електроенергію.

Пропонуватимемо нашим школам перенести на пізніше осінні канікули,

– повідомив очільник міського управління освіти Андрій Закалюк. За його словами, наразі умови сприяють продовженню повноцінного навчання. Тож є змога зекономити світло і таку можливість потрібно використати. Що цікаво! Протягом минулих років осінні канікули у школах розпочинались наприкінці жовтня – на початку листопада. Протягом минулих років осінні канікули у школах розпочинались наприкінці жовтня – на початку листопада.

Як триває навчання на Львівщині

На Львівщині з 17 жовтня школярі повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.

До слова, Львівська область не входить до списку регіонів, у яких школи на 100% готові до зими.

Загалом до опалювального сезону в Україні готові школи на 92%. На 100% – у 12 областях України та у Києві.

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Як зараз вчаться діти в Україні