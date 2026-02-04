Дивіться також "Альона" й "Олена": чи можна українських дівчат називати обома іменами
Чи називати Катюш правильно українською?
Редакторка Ольга Васильєва радить не вживати московську форму "Катюша". Правильно українською казати так: Катруся, Катря, Катеринка.
Це жіноче ім'я, яке походить від грецького Αικατερίνη. За однією з версій, слово утворене від καθάριος, ката́ріос – "чиста, чистокровна, непорочна, бездоганна", пише Вікіпедія.
Катря – це народна форма цього імені. Зменшувальні форми, власне, такі: Катруся, Катя, Кася, Катеринка, Катруня.
У Словнику української мови знаходимо ще такі різноманітні форми цього імені:
Касенька;
Касінька;
Каська;
Касуненька;
Кася;
Катечка;
Катеринка;
Катеринонька;
Катериночка;
Катя;
Катінька;
Катречка;
Катруненька;
Катруня;
Катрунька;
Катруся;
Катрусенька;
Катря;
Касюнька.