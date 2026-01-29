Київські школи відновлюють роботу: в якому форматі буде освітній процес
- Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого, але кожен заклад самостійно обирає формат роботи залежно від безпеки та наявності ресурсів.
- Педагогічні ради ухвалюють рішення про формат навчання, а родини можуть обрати найбільш комфортний і безпечний для них варіант.
Із 2 лютого в комунальних закладах освіти Києва відновлюють навчання. Проте кожен заклад самостійно визначатиме формат освітнього процесу з урахуванням безпекової ситуації, наявності тепло– та електропостачання.
Про це повідомили у КМДА.
Що відомо про відновлення роботи київських шкіл?
Заклади освіти, визначені опорними пунктами, працюватимуть у форматі, обраному педагогічним колективом, – очному або дистанційному, залежно від рішення педагогічної ради.
Однак у разі виникнення надзвичайної ситуації та потреби в роботі опорних пунктів такі заклади переходитимуть у режим роботи опорних пунктів, а освітній процес переводитимуть у дистанційний режим.
Відповідні рішення ухвалюватимуть педагогічні ради, а до 30 січня керівники шкіл поінформують про це батьків та учнів. Натомість родини матимуть можливість обрати той формат участі в освітньому процесі, який є для них найбільш комфортним і безпечним.
У КМДА зазначили, що рішення про відновлення навчання ухвалили на Постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій після оцінки стану освітньої сфери міста та з урахуванням наслідків пошкоджень енергосистеми внаслідок обстрілів.
Рішення також обумовлене постановою Кабінету Міністрів України про продовження зимових канікул до 1 лютого та протокольним дорученням громадам визначатися з подальшим відновленням освітнього процесу на рівні комісій ТЕБ та НС.
Повномасштабна війна триває, утім ми не маємо права зупиняти навчання. Наше завдання – навчати дітей навіть у цих умовах, адже освіта сьогодні є частиною стійкості країни та нашого тилу,
– зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Він додав, що Департамент освіти і науки спільно з районними державними адміністраціями координуватиме процес відновлення навчання. У разі виникнення нових викликів, пов’язаних із повномасштабним вторгненням Росії, роботу закладів оперативно коригуватимуть.
Нагадаємо, що у школах Києва із 19 січня до 1 лютого ввели канікули завдяки весняним та літнім. Таке рішення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, обговорили на Раді оборони Києва.
Де ще учні повертаються на очне навчання?
Школярі в Івано-Франківську повернулися на очне навчання з понеділка, 26 січня. До цього, з 19 по 23 січня, у школах міста були канікули.
З 20 січня учні шкіл, профтехів та закладів позашкільної освіти в Житомирі також повернулися до очного навчання. Однак керівники закладів можуть самостійно обирати форму навчання в разі перебоїв з електро- чи теплопостачанням.