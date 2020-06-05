У Київській міській держадміністрації наголошують, що можуть скасувати ЗНО та ДПА для випускників, які не вступатимуть до закладів вищої освіти у 2020 році. У Міносвіти такі рішення столичної влади називають неправомірними.

У КМДА впевнені, що можуть вирішувати долю ЗНО

Через спалах коронавірусу в Києві потрібно вживати додаткових заходів безпеки. Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує пресслужба установи.

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Захворіла директорка школи № 197, яка разом зі співробітниками готувала школу до ЗНО. Разом із нею у контакті були всі працівники школи, представники районного управління освіти та три керівники навчальних закладів, які також готуються до ЗНО,

– сказав Мондриївський.

Хто не вступає до ВНЗ – може не складати ЗНО

У КМДА вважають, що випускникам в умовах пандемії треба надати вибір, чи складати цього року ДПА та ЗНО. Департамент освіти та науки КМДА уже видав відповідний наказ. Згідно з документом, іспити необхідно складати лише тим випускникам, які готуються до вступу. Решта можуть зробити це наступного року.

У цій ситуації треба спиратись на здоровий глузд, а не амбіції. Ми маємо право ухвалювати таке рішення як місто, в якому діє надзвичайна ситуація. Тому закиди МОН про нібито незаконність не мають підґрунтя,

– повідомив Мондриївський.

Зверніть увагу! У КМДА наголошують, що не забороняють складати ЗНО та ДПА. За попередніми підрахунками, у столиці на оцінювання прийде 31 тисяча киян, з них 17 тисяч – випускники 2020 року.

Яка позиція Міносвіти