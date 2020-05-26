Коли можна подати документи на вступ до школи чи садочка у Києві: Кличко назвав дату

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що департамент освіти міста з 1 червня поновить розсилку запрошень до садочків за поданих заявок та електронної черги. З цієї дати батьки зможуть подати документи для вступу дитини в електронному вигляді.

Натомість для вступу до 1 класу школи необхідно буде подати оригінали необхідних документів, розповів міський голова Києва під час свого брифінгу. Про це повідомляє 24 канал.

До слова В університетах дозволять провести сесію, але діятимуть обмеження

Їх прийматимуть у школах з 1 червня і до 1 вересня,

– наголосив Віталій Кличко.

Таким чином 1 червня 2020 року стане офіційним стартом подання документів на вступи до дитячих садочків та шкіл міста Києва.

Необхідні для вступу документи

Для вступу до дитячого садочка потрібно:

заява батьків або осіб, які їх замінюють;

свідоцтво про народження;

медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дитсадок (довідка №026/о);

довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

Для вступу дитини до школи потрібно:

заяву одного з батьків (або законних представників) про прийом дитини до школи на ім'я директора школи;

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка встановленого зразка (форма №086-1/о);

будь-який документ, що підтверджує місце проживання дитини, або довідка про реєстрацію місця проживання дитини, одного з його батьків, чи законних представників.

Зарахування дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивний або спеціальний клас проводиться на підставі висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини або виписки з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.