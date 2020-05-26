24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Likar Афіша
more

Коли можна подати документи на вступ до школи чи садочка у Києві: Кличко назвав дату

-
Вступ у дитсадок і школи 2020: відколи можна подати документи у Києві
З 1 червня у Києві можна подати документи на вступ дитини до школи чи дитсадка / volyn24.com

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що департамент освіти міста з 1 червня поновить розсилку запрошень до садочків за поданих заявок та електронної черги. З цієї дати батьки зможуть подати документи для вступу дитини в електронному вигляді.

Натомість для вступу до 1 класу школи необхідно буде подати оригінали необхідних документів, розповів міський голова Києва під час свого брифінгу. Про це повідомляє 24 канал.

До слова В університетах дозволять провести сесію, але діятимуть обмеження

Їх прийматимуть у школах з 1 червня і до 1 вересня,
– наголосив Віталій Кличко.

Таким чином 1 червня 2020 року стане офіційним стартом подання документів на вступи до дитячих садочків та шкіл міста Києва.

Необхідні для вступу документи

Для вступу до дитячого садочка потрібно:

  • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
  • свідоцтво про народження;
  • медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дитсадок (довідка №026/о);
  • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

Для вступу дитини до школи потрібно:

  • заяву одного з батьків (або законних представників) про прийом дитини до школи на ім'я директора школи;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • медична довідка встановленого зразка (форма №086-1/о);
  • будь-який документ, що підтверджує місце проживання дитини, або довідка про реєстрацію місця проживання дитини, одного з його батьків, чи законних представників.

Зарахування дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивний або спеціальний клас проводиться на підставі висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини або виписки з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини освіти Діти і неповнолітні Школа Віталій Кличко Новини Києва Освіта Освіта в Україні
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Пробне ЗНО 2020: у Києві та по всій Україні перенесли – нові дати
13 травня , 15:41 Пробне ЗНО 2020: у Києві та по всій Україні перенесли – нові дати
Ростислав Струтинський
Для абітурієнтів з окупованих територій процедуру вступу спростив 91 виш: перелік
12 травня , 22:54 Для абітурієнтів з окупованих територій процедуру вступу спростив 91 виш: перелік
Ірина Вихрущ
Всеукраїнську школу онлайн планують продовжити навіть після пандемії коронавірусу
12 травня , 22:18 Всеукраїнську школу онлайн планують продовжити навіть після пандемії коронавірусу
Василь Денисюк