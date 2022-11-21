Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі

Цього року зимові шкільні канікули у більшості регіонів України мають розпочатися у кінці грудня. При цьому третина школярів відпочиватиме довше, ніж зазвичай.

Усе через те, що у багатьох областях зимові канікули об'єднали з осінніми. Коли стартують та скільки триватимуть зимові канікули у школах, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України

Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня. Дати канікул кожна школа встановлює самостійно. Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні. Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.

Коли зимові канікули 2022 – 2023 у ліцеях та коледжах У ліцеях та коледжах України учні відпочивають на двох зимових канікулах: перші починаються 25 грудня 2022 року і закінчуються 8 січня 2023 року;

другі – починаються 10 лютого і закінчуються 19 лютого 2023 року. Коли київські школярі підуть на канікули Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зимові канікули у школах столиці України розпочнуться 26 грудня 2022 року.

При цьому триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року.

У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку.

У випадку надзвичайної ситуації у місті частину шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву. Скільки відпочиватимуть учні у Львові Очільник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк розповів, що кожна школа міста самостійно визначає дату початку зимових канікул. Також кількість днів, протягом яких учні відпочиватимуть взимку.

Частина львівських школярів відпочиватиме, наприклад, 15 днів. Інші будуть на канікулах майже місяць, уточнив Закалюк. Також додав, що більшість директорів вважають, що якщо є можливість вчитися, діти мають ходити до школи. Надалі усе залежатиме від ситуації.

Водночас перелік шкіл та кількість днів зимових канікул досі формують.

Загалом в одних школах канікули почнуться з 25 грудня 2022 року і триватимуть орієнтовно до 22 січня 2023 року. В інших можуть початися з 31 грудня – і до середини січня. Канікули школярі на Харківщині матимуть відпочинок від навчання У Харківській ОВА повідомили, що зимові канікули у школах області розпочнуться 26 грудня 2022 року та триватимуть до 8 січня 2023 року.

У 7 громадах Харківщини зимові канікули триватимуть з 30 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року. Таке рішення ухвалили місцеві ради в Солоницівській, Малинівській, Південній, Сахновщинській, Старовірівській, Борівській, Барвінківській громадах. У яких ще регіонах та містах України осінні канікули перенесли на зиму Івано-Франківськ. Осінні канікули для учнів гімназій та ліцеїв Івано-Франківська у 2022 році перенесли. Вони розпочнуться 24 або 25 грудня. За словами директорки департаменту освіти та науки міськради Вікторії Дротянко, канікули в учнів триватимуть до лютого.

Осінні канікули для учнів гімназій та ліцеїв Івано-Франківська у 2022 році перенесли. Вони розпочнуться 24 або 25 грудня. За словами директорки департаменту освіти та науки міськради Вікторії Дротянко, канікули в учнів триватимуть до лютого. Рівне. У рівненських школярів класичних осінніх канікул не було. Їх об'єднали із зимовими. Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови.

У рівненських школярів класичних осінніх канікул не було. Їх об'єднали із зимовими. Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови. Біла Цервка. У Білій Церкві також скасували осінні канікули у школах. Школярі натомість відпочиватимуть довше взимку, повідомив начальник освіти та науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик.

Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати2022 року і тривати до2023 року.