"Львівська політехніка" все ж відреагує на скандал із Фаріон, там сформували робочу групу

Мовний скандал із Іриною Фаріон, яка образила військових, набув нових обертів 13 листопада. Раніше Національний університет "Львівська політехніка" відхрещувався від дій Ірини Фаріон. Там пояснили, що мовознавиця виголосила свої обурливі заяви про військових не в стінах ЗВО.

Утім, навчальний заклад змінив свою позицію. Це сталося після того, як через дії Фаріон затримали студента з Криму. Вона виклала скриншот листа хлопця на своєму каналі та відмовилася заблюрити його особисті дані. Яка зараз ситуація довкола Фаріон – розбирався 24 Канал.

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Університет сформував робочу групу

Про це журналістам "Суспільне.Крим" повідомила пресслужба Національного університету "Львівська політехніка". Підсумки роботи планують оприлюднити 22 листопада.

На фейсбук-сторінці університету поки що немає цієї інформації. У коментарях до дописів на інші теми, не пов'язані з Фаріон, користувачі раз по раз пригадують цей інцидент і вимагають покарати викладачку.



Користувачі фейсбуку продовжують писати про Фаріон / Скриншот 24 Каналу

Водночас у заяві кафедри української мови "Львівської політехніки" від 11 листопада було висловлено підтримку Фаріон. У ній вказано, що філологиня веде "невтомну наукову роботу", а її слова з інтерв'ю Яніні Соколовій вирвали із контексту.

Довільна й упереджена інтерпретація вирваних з контексту інтерв'ю фраз і войовничо-агресивні заклики щодо Ірини Фаріон, які раз у раз трапляються в соцмережах, наводять на думку про цілеспрямоване цькування,

– ідеться в заяві колективу кафедри.

Фаріон продовжує допомагати ФСБ

Тим часом у телеграм-каналі "Крымский смерш" тішаться, що "рвуть інформаційну повістку", та кепкують із Фаріон. Спершу там не раз подякували жінці, яка фактично "здала" студента, а відтак жартують, що "готують шляхи евакуації" для "товариша Фаріон". Їй жартома обіцяють надати російський паспорт і квитки до Москви, а також нагородити – але посмертно. Також пропагандисти стібуться з неї, надсилаючи листи на пошту.

Удень "Крымский смерш" написав, що вирахував ще дві родини, які підтримували Україну в Криму. Це зробили також завдяки скриншотам із каналу Фаріон.

Сама Фаріон вважає цю ситуацію провокацією.



Фаріон відмовилася брати відповідальність за свої дії / Скриншот 24 Каналу

Також ті, хто підтримує її, дивуються, що в Криму досі вивчають українську філологію. Проте цікаво, що раніше це не викликало здивування в групи підтримки Фаріон. До скриншоту на каналі мовознавиці з листом із Криму всього декілька коментарів, і в усіх просять приховати прізвище хлопця.



Прихильники Фаріон підтримують її за будь-яких обставин / Скриншот 24 Каналу

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У Зеленського вимагають притягнути Фаріон до відповідальності

Про це вже попросила Таміла Ташева, назвавши вчинок жінки низьким. А Михайло Подоляк указав, що хайп Фаріон призвів до трагедії.