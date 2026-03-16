Чому українці легко переходять на російську мову: омбудсмен назвала причину

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, який вплив має російська мова на українську. Також розтлумачила, чому українці легко переходять на російську.

Зокрема діти. Про це мовний омбудсмен розповіла у програмі "Рандеву".

Дивіться також Ситуація тривожна: збільшується кількість звернень про російську мову у школах

Чому українці переходять на російську?

Івановська зазначила, що українці насправді легко засвоюють російську через її вірусність та визначення з позиції сили.

При цьому Уповноважена вважає, що нейролінгвісти, які вивчають взаємозв'язок між мовою та процесами в мозку, повинні дослідити структуру та специфіку мови агресора.

Показовий приклад – коли російськомовна родина переїжджає до Львова, і вже місцеві діти, які говорили українською, починають переходити на російську, а не навпаки,

– зауважила мовний омбудсмен.

Цікаво! В Україні хочуть заборонити навчання російською мовою в приватних школах.

І додала, що мова агресора має вертикальну структуру з наказовим, директивним синтаксисом. Українська мова натомість побудована горизонтально, на взаємодії. Це також має велике значення.

Дивіться також Новий підхід до стандарту: Рада посилила роль української мови як державної

Яка мовна ситуація у школах України?