Чому українці легко переходять на російську мову: омбудсмен назвала причину
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська зазначила, що українці переходять на російську через її вірусність.
- І навела приклад щодо спілкування дітей.
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, який вплив має російська мова на українську. Також розтлумачила, чому українці легко переходять на російську.
Зокрема діти. Про це мовний омбудсмен розповіла у програмі "Рандеву".
Дивіться також Ситуація тривожна: збільшується кількість звернень про російську мову у школах
Чому українці переходять на російську?
Івановська зазначила, що українці насправді легко засвоюють російську через її вірусність та визначення з позиції сили.
При цьому Уповноважена вважає, що нейролінгвісти, які вивчають взаємозв'язок між мовою та процесами в мозку, повинні дослідити структуру та специфіку мови агресора.
Показовий приклад – коли російськомовна родина переїжджає до Львова, і вже місцеві діти, які говорили українською, починають переходити на російську, а не навпаки,
– зауважила мовний омбудсмен.
Цікаво! В Україні хочуть заборонити навчання російською мовою в приватних школах.
І додала, що мова агресора має вертикальну структуру з наказовим, директивним синтаксисом. Українська мова натомість побудована горизонтально, на взаємодії. Це також має велике значення.
Дивіться також Новий підхід до стандарту: Рада посилила роль української мови як державної
Яка мовна ситуація у школах України?
- Очільник МОН України Оксен Лісовий розкритикував учителів за спілкування російською мовою поза межами уроків, у коридорах чи на перервах. І назвав це "лицемірством".
- Мовний омбудсмен Олена Івановська сказала Суспільному, що батьки учнів рідко подають скарги на вчителів через спілкування російською мовою на уроках. Вони не хочуть відкрито конфліктувати з адміністрацією.
- В її Офісі зауважили: якщо ви хочете поскаржитись на порушення мовного законодавства, треба надати докази.
МОН при цьому дедалі частіше отримує звернення про недотримання мовного законодавства у закладах освіти. Також чимало повідомлень на цю тему є у медіа.