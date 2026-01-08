Навчальні заклади можуть перейти на дистанційний формат або канікули до 19 січня, – Свириденко

Через суттєве погіршення погодних умов Кабінет Міністрів ухвалив рішення перевести навчальні заклади на дистанційний формат або канікули. Відповідний формат навчання триватиме щонайменше до 19 січня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Яким буде формат навчання в освітніх закладах на тлі негоди?

Юлія Свириденко зазначила, що через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря Міністерство освіти і науки разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями мають невідкладно опрацювати питання щодо:

тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі;

переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року

Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти,

– наголосила прем'єрка.

Очільниця Кабміну підкреслила, що рішення ухвалюватимуть невідкладно з урахуванням висновків комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і реальної ситуації в регіонах.

"Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень. Наш пріоритет – безпека людей, збереження здоров'я дітей і стабільна робота критичних систем", – резюмувала Свириденко.